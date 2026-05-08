Estate a rischio: Ryanair valuta possibili tagli ai voli, ecco quali

FIRENZE – Il caro carburante potrebbe avere effetti anche sui voli estivi. Secondo indiscrezioni del settore, Ryanair starebbe valutando possibili riduzioni delle frequenze su alcune tratte meno richieste per contenere i costi operativi.

Nel mirino ci sarebbero soprattutto i voli del martedì, mercoledì e in alcuni casi del sabato, giornate che registrano spesso un numero più basso di passeggeri rispetto agli altri giorni della settimana.

Le eventuali modifiche riguarderebbero in particolare tratte brevi o facilmente sostituibili con collegamenti ferroviari ad alta velocità.

La situazione non coinvolgerebbe soltanto Ryanair. Anche altre compagnie europee, tra cui Lufthansa, easyJet, Wizz Air e Air France-KLM, starebbero monitorando con attenzione l’aumento del prezzo del jet fuel e le tensioni internazionali che incidono sul mercato energetico.

Se i tagli dovessero concretizzarsi, gli effetti più probabili sarebbero meno frequenze disponibili e possibili aumenti dei prezzi dei biglietti durante l’estate.

Al momento, comunque, non risultano cancellazioni ufficialmente confermate.