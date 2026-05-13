Rebuild 2026: Zaccaria (Legacoop Abitanti), ‘necessaria piattaforma per l’abitare che attragga Video News 13 Maggio 2026 13:10 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Rebuild 2026: (Capaccioli), ‘portiamo visione su sostenibilità del costruire’ Video News Rebuild 2026: Buttieri (Federcasa), ‘confrontiamo dotazioni e prospettive del nuovo Piano Casa per Video News Rebuild 2026: Panarari (Unimore), ‘nuovi bisogni abitativi al centro delle riflessioni sociologiche’ Video News Rebuild 2026: Costa (Autobrennero), ‘innovazione e ricerca al centro del nostro sviluppo’ Video News Kedrion triplica la capacità produttiva con un investimento di 150 milioni Video News Marcucci (Kedrion):”Know how e radicamento sul territorio la forza dei nostri 25 anni” Video News Valentini (Mimit): “Investimento importante, uno sforzo collettivo che porta al successo di tutti” Video News Di Francesco (Kedrion): “Obiettivo è diventare la migliore azienda del settore” Video News Nautica: The Global Yachting Market, la cantieristica italiana segna un +5% nel triennio 2023-2025 Video News Rebuild 2026: Cugno (Thales Alenia Space), ‘sempre un piacere discutere su aspetti comuni tra terra Video News Rebuild 2026: ass. Mazzoleni, ‘nuovo piano regolatore punta su equità e abitare sostenibile’ Video News Rebuild 2026: Burrelli (Anaci), ‘nuove case più ecologiche, digitali e accessibili soprattutto per Carica altri Firenze nubi sparse enter location 14.7 ° C 16.7 ° 13.9 ° 77 % 2.1kmh 75 % Mer 19 ° Gio 20 ° Ven 15 ° Sab 18 ° Dom 21 ° Ultimi articoli Cronaca Nuova coda di maltempo: allerta gialla fra vento e mareggiate Politica Ok in consiglio regionale alla risoluzione del Pd contro il caporalato Salute e Benessere Aumenta il peso medio delle persone, gli ascensori sono sempre sicuri? Il rebus Euro Zoom Talebani a Bruxelles? Così l’Ue tratta con Kabul, tra rimpatri e crisi dei diritti umani Salute e Benessere Ovaio policistico cambia nome, Egoi-Pcos: “Riconosciuto ruolo metabolismo” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Rebuild 2026: (Capaccioli), ‘portiamo visione su sostenibilità del costruire’ Video News Rebuild 2026: Buttieri (Federcasa), ‘confrontiamo dotazioni e prospettive del nuovo Piano Casa per Video News Rebuild 2026: Panarari (Unimore), ‘nuovi bisogni abitativi al centro delle riflessioni sociologiche’ Video news Video News Rebuild 2026: (Capaccioli), ‘portiamo visione su sostenibilità del costruire’ Video News Rebuild 2026: Buttieri (Federcasa), ‘confrontiamo dotazioni e prospettive del nuovo Piano Casa per Video News Rebuild 2026: Panarari (Unimore), ‘nuovi bisogni abitativi al centro delle riflessioni sociologiche’