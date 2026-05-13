Di Francesco (Kedrion): “Obiettivo è diventare la migliore azienda del settore” Video News 13 Maggio 2026 11:38 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Kedrion triplica la capacità produttiva con un investimento di 150 milioni Video News Marcucci (Kedrion):”Know how e radicamento sul territorio la forza dei nostri 25 anni” Video News Valentini (Mimit): “Investimento importante, uno sforzo collettivo che porta al successo di tutti” Video News Nautica: The Global Yachting Market, la cantieristica italiana segna un +5% nel triennio 2023-2025 Video News Rebuild 2026: Cugno (Thales Alenia Space), ‘sempre un piacere discutere su aspetti comuni tra terra Video News Rebuild 2026: ass. Mazzoleni, ‘nuovo piano regolatore punta su equità e abitare sostenibile’ Video News Rebuild 2026: Burrelli (Anaci), ‘nuove case più ecologiche, digitali e accessibili soprattutto per Video News Rebuild 2026: ass. Amirante, ‘In Friuli nuove politiche abitative integrate per sostenere anche Video News Rebuild 2026: ass. Bottero, ‘a Lorenteggio 200 alloggi a consumo zero’ Video News Rebuild 2026: Camerano (Cdp), ‘puntiamo su service housing per sostenere mobilità e lavoratori’ Video News Giornata infermiere, Schillaci ‘professionisti sempre più qualificati” Video News Porti, Assiterminal celebra 25 anni: al centro riforma e futuro della portualità italiana Carica altri Firenze nubi sparse enter location 19.2 ° C 20.5 ° 17 ° 57 % 1.5kmh 40 % Mer 20 ° Gio 19 ° Ven 15 ° Sab 12 ° Dom 20 ° Ultimi articoli Tecnologia SNK arruola il padre di Tekken: nasce VS Studio di Katsuhiro Harada Tecnologia L’ombra del Fire Phone: Amazon non esclude il ritorno dello smartphone Ambiente ed Energia Rebuild 2026, Vecci (Near): “Rigenerazione urbana e housing accessibile, servono regole stabili e tempi certi” Ambiente ed Energia Rebuild 2026, Costa (Autobrennero): “Innovazione e digitalizzazione guideranno mobilità del futuro” Salute e Benessere Obesità, indice Bmi imperfetto ma ancora l’unico per screening SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Kedrion triplica la capacità produttiva con un investimento di 150 milioni Video News Marcucci (Kedrion):”Know how e radicamento sul territorio la forza dei nostri 25 anni” Video News Valentini (Mimit): “Investimento importante, uno sforzo collettivo che porta al successo di tutti” Video news Video News Kedrion triplica la capacità produttiva con un investimento di 150 milioni Video News Marcucci (Kedrion):”Know how e radicamento sul territorio la forza dei nostri 25 anni” Video News Valentini (Mimit): “Investimento importante, uno sforzo collettivo che porta al successo di tutti”