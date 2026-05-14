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Livorno e Carrara, nuovi corsi per gestire le emergenze pediatriche

L’Asl Toscana nord ovest coinvolgerà medici e infermieri in attività pratiche e simulazioni avanzate dedicate ai pazienti pediatrici

Cronaca
REDAZIONE
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livorno e carrara
crediti: ‍Ufficio Stampa Azienda USL Toscana nord ovest
1 ' di lettura

LIVORNO – Rafforzare la preparazione del personale sanitario nella gestione delle emergenze pediatriche attraverso simulazioni realistiche e lavoro di squadra. È questo l’obiettivo dei nuovi percorsi formativi promossi dall’Asl Toscana nord ovest nei centri specializzati di Livorno e Carrara.

I corsi, inseriti nel piano formativo aziendale 2026, saranno rivolti a medici e infermieri impegnati nei reparti di pediatria, pronto soccorso, rianimazione e 118.

Il progetto punta a migliorare la sicurezza e l’efficacia degli interventi sui pazienti pediatrici grazie alla simulazione ad alta fedeltà, metodologia ormai considerata tra le più efficaci a livello internazionale per la formazione sanitaria.

“La nostra visione – spiega il direttore dell’area dipartimentale Pediatria Graziano Memmini – è che tutti i bambini e le loro famiglie siano assistiti da personale formato con procedure e ambienti testati in simulazione pediatrica”.

Tra gli appuntamenti principali figurano le nuove edizioni del corso Epals (European pediatric advanced life support) dedicate alla gestione avanzata delle emergenze pediatriche secondo le linee guida internazionali di rianimazione.

Accanto ai corsi Epals saranno organizzate anche sessioni di simulazione pediatrica avanzata basate su scenari realistici tratti dall’esperienza quotidiana del personale sanitario, con esercitazioni pratiche e attività di team working.

Le attività si svolgeranno nei centri di simulazione di Livorno e Carrara nel corso del 2026, coinvolgendo operatori sanitari provenienti da diverse strutture del territorio.

© Riproduzione riservata

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