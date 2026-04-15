WhatsApp prepara la svolta, in arrivo i canali a pagamento

WhatsApp annuncia che i canali a pagamento potrebbero diventare presto realtà. La piattaforma di messaggistica di Meta sta infatti lavorando a una nuova funzione che consentirebbe ai gestori dei canali di offrire contenuti esclusivi accessibili solo agli utenti che sottoscrivono un abbonamento.

Secondo quanto comunicato dalla stessa WhatsApp nel proprio centro assistenza ufficiale, il rilascio degli abbonamenti ai canali avverrà in modo progressivo e inizialmente soltanto in alcuni Paesi e per determinati canali selezionati. La società ha spiegato che la distribuzione sarà graduale, con l’obiettivo di ampliare successivamente la disponibilità a un numero maggiore di utenti.

L’introduzione dei canali a pagamento non comporterà comunque la scomparsa dei canali gratuiti già esistenti. Il nuovo sistema dovrebbe affiancarsi all’attuale modello, permettendo ai creator, alle aziende e ai brand presenti sulla piattaforma di proporre contenuti premium riservati agli iscritti paganti, mantenendo parallelamente la possibilità di continuare a gestire canali aperti a tutti.

L’obiettivo della nuova funzione sembra essere quello di offrire strumenti di monetizzazione diretta a chi utilizza i canali come strumento di comunicazione o distribuzione di contenuti, seguendo una direzione già intrapresa da altre piattaforme social e di messaggistica.