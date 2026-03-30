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Filippo Nardi cambia vita, oggi consegna pizze

L’ex volto del Grande Fratello vive in Emilia-Romagna tra lavori manuali, radio locale e consegne serali dopo l’addio alla tv

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REDAZIONE
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Filippo Nardi
foto di IG di filipponardiofficial
1 ' di lettura

Filippo Nardi cambia vita e si racconta in televisione durante un’intervista a Verissimo, dove ha spiegato il percorso che lo ha portato lontano dal mondo dello spettacolo.

Diventato noto nei primi anni Duemila come concorrente del Grande Fratello, l’uomo ha vissuto a lungo tra programmi televisivi e partecipazioni nei principali salotti Mediaset. Negli ultimi anni, però, la sua carriera ha preso una direzione diversa, fino alla decisione di trasferirsi in campagna.

Oggi vive in Emilia-Romagna, dove ha scelto uno stile di vita più semplice e lontano dai riflettori. Le sue giornate sono scandite da diversi impegni: si dedica a lavori manuali, restaura mobili e conduce un programma su una radio locale. La sera, invece, lavora come rider, occupandosi della consegna di pizze a domicilio anche per lunghi tragitti.

Durante l’intervista, ha spiegato che la scelta è stata dettata anche da motivazioni pratiche. I compensi televisivi, una volta detratti costi e percentuali, risultavano meno vantaggiosi rispetto a un lavoro più diretto e continuativo. Una decisione che ha suscitato reazioni contrastanti, ma che lui rivendica con convinzione.

Nel corso del racconto, Nardi ha anche ricordato momenti difficili legati alla sua infanzia trascorsa in collegio, dove ha vissuto esperienze segnate da bullismo e punizioni severe. Episodi che hanno inciso sul suo equilibrio personale, portandolo in passato ad affrontare anche un periodo di depressione.

Oggi, però, il bilancio appare diverso. Filippo consegna pizze e sottolinea come non esistano lavori di serie superiore o inferiore, ma solo percorsi individuali. Il contatto quotidiano con le persone e una routine più concreta rappresentano per lui un nuovo punto di equilibrio. Una scelta che segna una netta distanza dalla notorietà televisiva, ma che racconta un cambiamento personale orientato alla stabilità e alla qualità della vita.

© Riproduzione riservata

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