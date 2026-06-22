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Il governo proroga la validità dei documenti cartacei

La decisione del Consiglio dei Ministri cancella la scadenza del 3 agosto e riduce le code alle anagrafi

Italia Mondo
Swamy Cancelli
Swamy Cancelli
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foto archivio
Meno di 1 ' di lettura

Importanti novità in arrivo per i cittadini sul fronte dei documenti di riconoscimento. Il Governo ha stabilito una proroga per le carte d’identità cartacee che ne estende l’utilizzo oltre i limiti precedentemente fissati. Il Consiglio dei Ministri ha infatti deliberato che i vecchi documenti rimarranno pienamente validi fino al giorno della loro scadenza naturale, superando la data limite del 3 agosto che era stata inizialmente indicata dalle linee guida per l’adeguamento ai parametri comunitari.

La disposizione governativa è stata pensata principalmente per decongestionare le anagrafi dei Comuni, messe a dura prova nell’ultimo periodo dall’alto numero di richieste di conversione. Grazie a questo rinvio, la proroga permetterà una gestione più fluida degli accessi agli sportelli pubblici, riducendo i tempi di attesa e la pressione sul personale amministrativo.

Gli uffici municipali ricordano che il documento digitale rimane comunque l’unico valido per l’espatrio verso i paesi esteri, e che la nuova proroga non modifica le procedure di prenotazione per il nuovo formato digitale.

© Riproduzione riservata

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