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Kimi Antonelli, la festa a Monaco finisce in mare con tutta la squadra

Il giovanissimo talento della Mercedes festeggia il successo nel Principato coinvolgendo meccanici e ingegneri nel tradizionale bagno della vittoria

Italia Mondo
REDAZIONE
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Kimi Antonelli
crediti: IG | @kimi.antonelli
1 ' di lettura

MONACO – Il fine settimana del Gran premio di Monaco si arricchisce di un capitolo memorabile, questa volta firmato dal giovanissimo talento italiano Kimi Antonelli. Subito dopo aver conquistato un trionfo straordinario sulle strade del Principato, il pilota bolognese ha deciso di celebrare il successo nel modo più spettacolare e tradizionale per le gare monegasche: un tuffo collettivo nelle acque del porto.

I video rimbalzati sulle piattaforme social, in particolare su Instagram, mostrano la gioia incontenibile del pilota dell’accademia Mercedes. Camminando nel paddock ancora con la tuta da gara indosso, Antonelli aveva anticipato le sue intenzioni ai microfoni con un sorriso travolgente, spiegando che non sarebbe saltato da solo ma che avrebbe coinvolto l’intero team nelle celebrazioni bagnate. Prima del grande salto dalla banchina, il pilota ha raccomandato ironicamente ai presenti di fare attenzione al trofeo di Monaco appena conquistato, per evitare che finisse sul fondale del porto.

Pochi istanti dopo, al grido dei meccanici e dei membri della squadra, è scattato il conto alla rovescia. Antonelli si è lanciato in acqua seguito a ruota da gran parte dello staff in maglia celebrativa, dando il via a una vera e propria festa acquatica tra gli applausi del pubblico presente dietro le recinzioni. Una volta riemerso, il pilota ha scherzato sulla temperatura gradevole dell’acqua, prima di concedersi alle foto di rito con la coppa ben salda tra le mani. Questo successo ravviva i riflettori sul futuro del motorismo italiano, confermando che la stella di Kimi Antonelli vince a Monaco non solo in pista, ma anche nel conquistare il cuore degli appassionati con la sua spontaneità

© Riproduzione riservata

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