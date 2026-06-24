I fan di Ultimo sfidano il caldo record: già accampati per il concerto dell’estate

ROMA – La corsa al posto in prima fila è iniziata con ben sedici giorni di anticipo. Nell’area di Tor Vergata sono già comparse le prime tende dei fan per il concerto del cantautore di San Basilio in programma il prossimo 4 luglio. Una decina di accaniti sostenitori ha deciso di sfidare le temperature da bollino rosso della Capitale, piantando i picchetti sull’asfalto ben prima dell’allestimento definitivo delle strutture.

Inizialmente le immagini circolate in rete avevano fatto pensare alla presenza degli addetti ai lavori impegnati nei primi interventi logistici. La smentita è arrivata dagli stessi ragazzi attraverso i social network: i giovani si trovano sul posto da giovedì 18 giugno con l’unico obiettivo di blindare la posizione a ridosso della transenna. Una mobilitazione spontanea che ha scatenato accese discussioni online, soprattutto a causa della straordinaria ondata di calore che sta colpendo l’intera penisola.

La macchina organizzativa della Capitale si prepara ad accogliere una vera e propria marea umana. Per il raduno degli ultimi sono attesi circa 250mila spettatori, un dato che potrebbe trasformare la serata nel live a pagamento con il più alto numero di biglietti venduti nella storia della musica italiana, confermando lo straordinario richiamo di Niccolò, capace di riempire gli stadi e di generare una devozione che spinge il pubblico a trasformare l’attesa in un’esperienza di aggregazione collettiva. Nel grande spazio verde romano il conto alla rovescia sembra allora già essere cominciato tra tende, canzoni cantate in coro e la voglia di condividere insieme un’altra favola.