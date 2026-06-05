“Ho ucciso l’uomo del peccato”, la telefonata da brividi prima di colpire l’attore James Handy: arrestato il figlio della compagna

“Io sono il figlio dell’uomo, ho appena ucciso l’uomo del peccato”. Una citazione distorta, pronunciata con voce fredda al centralino del 911, ha trasformato una tranquilla mattinata nel sobborgo di Tarzana nell’ennesimo, crudo set di sangue di Hollywood. L’attore di Top Gun Maverick James Handy è stato ucciso così, trafitto al petto nel cortile della sua abitazione a 81 anni, lasciando una ferita profonda nel mondo del cinema statunitense.

La follia è scattata mercoledì (3 giugno) nella San Fernando Valley. Quando le volanti del Los Angeles Police Department sono piombate nel perimetro della villa, allertate da quella macabra e delirante confessione telefonica, si sono trovate davanti a una scena drammatica: l’anziano interprete giaceva al suolo nel giardino sul retro, incosciente e con il torace squarciato da un’arma da taglio. Trasportato d’urgenza in ospedale, l’attore è morto poco dopo il ricovero.

A consegnarsi agli agenti, attendendoli sul vialetto d’ingresso a mani alzate, è stato il quarantaquattrenne Michael Gledhill. L’uomo, che viveva sotto lo stesso tetto della vittima insieme alla madre (compagna di Handy), ha ammesso immediatamente le proprie responsabilità. Gli investigatori della sezione omicidi stanno cercando di decifrare il movente dietro le frasi religiose pronunciate dal killer, ora rinchiuso nel penitenziario di Van Nuys con una cauzione milionaria da due milioni di dollari.

Handy, originario di New York, era uno dei volti simbolo di quella Hollywood silenziosa e fondamentale: quella dei grandi caratteristi. Per oltre quarant’anni aveva firmato interpretazioni memorabili, dall’ironico disinfestatore nel cult Jumanji del 1995 fino alla recente apparizione nei panni di Jimmy, il barista che serve Tom Cruise nel blockbuster Top Gun: Maverick. “Non avrei potuto desiderare un cliente e un amico più umile e gentile”, è stato il commosso addio della sua storica agente, Pam Ellis-Evenas, che ha dato voce al dolore di un’intera comunità cinematografica sotto shock.