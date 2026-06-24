Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sono sposati, l’annuncio sui social: ‘Marito e moglie’

SAN GIORGIO DI VALPOLICELLA (VE) – Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sono sposati ieri (23 giugno) a San Giorgio di Valpolicella, in provincia di Verona. La conduttrice radiofonica e televisiva vicentina e il calciatore dell’Atalanta hanno coronato la loro storia d’amore, iniziata nella primavera del 2023, con una cerimonia religiosa celebrata davanti ai familiari e agli amici più cari.

La notizia è stata confermata dagli stessi sposi nel tardo pomeriggio attraverso un post congiunto sui social network, dove hanno pubblicato le prime immagini della giornata accompagnate dalla dicitura “Marito e moglie”. La sposa ha indossato un abito bianco molto raffinato caratterizzato da un corpetto, un’ampia gonna, dettagli in pizzo sulle spalle e un lungo velo, mentre lo sposo ha scelto un completo classico scuro. All’uscita dalla chiesa sono stati accolti dal tradizionale lancio del riso.

La relazione tra la modella di 31 anni e il difensore era cominciata grazie a un corteggiamento insolito. Il calciatore aveva fatto recapitare alla conduttrice un enorme mazzo di rose azzurre senza firmare il biglietto, svelando la propria identità solo in un secondo momento attraverso una rete di amicizie comuni. Dopo questo gesto è stata lei a scrivergli su Instagram ringraziandolo e dal primo appuntamento non si sono più lasciati.

Il percorso verso l’altare ha visto la coppia superare anche un periodo di crisi nel 2024. Le difficoltà erano state superate trovando un nuovo equilibrio, come spiegato dalla stessa conduttrice televisiva in una recente intervista a Verissimo in cui definiva il rapporto solido e basato sul compromesso. Nell’estate del 2025 era poi arrivata la proposta di matrimonio ufficiale in un ristorante stellato della zona di Bergamo, con la consegna dell’anello di fidanzamento e un post su Instagram “mille volte si”.