Si concludono le nozze di Dua Lipa a Palermo: risarcimenti per le proteste

Si sono conclusi i tre giorni di grandi festeggiamenti che hanno trasformato la Sicilia nel centro del gossip mondiale per le nozze di Dua Lipa a Palermo. Il matrimonio tra la cantante britannica e l’attore Callum Turner, celebrato inizialmente con un rito civile molto intimo a Londra, è stato festeggiato nell’isola davanti a oltre 200 invitati.

La cerimonia principale si è svolta a Villa Valguarnera, una dimora storica situata a Bagheria, dove i cancelli sono stati blindati per proteggere la riservatezza degli ospiti. Tra i momenti più importanti del pomeriggio c’è stata l’esibizione di Sir Elton John, che ha cantato il suo celebre brano Your Song al pianoforte. Tra i presenti si sono notati anche la stilista Donatella Versace, che ha firmato l’abito da sposa, Mark Ronson, Charli XCX e Kylie Jenner. La festa è proseguita fino all’alba con dj internazionali dopo uno spettacolo di fuochi d’artificio.

L’evento ha generato un indotto economico stimato in circa 268 milioni di euro per l’isola dalla società turistica Jfc, comprendendo le spese dirette sul territorio per alberghi e trasporti e il valore della visibilità internazionale. Il sindaco Roberto Lagalla ha espresso forte soddisfazione per il ritorno d’immagine ottenuto dalla città.

Non sono mancate però le polemiche dei residenti e dei commercianti per la chiusura delle strade e i blocchi al traffico nel centro storico. Per rispondere ai disagi causati dalle nozze, l’entourage della cantante avrebbe stanziato un indennizzo di circa 5mila sterline, circa 5.800 euro, da distribuire tra le famiglie che abitano a ridosso delle aree chiuse.

Ulteriori tensioni sono state provocate da alcune testate britanniche che hanno accostato i luoghi dell’evento alla criminalità organizzata. Il presidente della Regione, Renato Schifani, e la Fondazione Falcone hanno contestato duramente gli stereotipi diffusi dai tabloid inglesi per tutelare l’immagine della Sicilia dopo il matrimonio della cantante e dell’attore.