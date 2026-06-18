Ultimo, un palco da 140 metri per il concerto evento a Tor Vergata

È una struttura monumentale quella che sta prendendo forma nell’area di Tor Vergata per accogliere Ultimo il prossimo 4 luglio. Il cantautore romano ha condiviso i primi bozzetti del live, soprannominato il Raduno degli ultimi, rivelando dettagli di una macchina produttiva imponente al lavoro da oltre un anno. Il palco raggiungerà una lunghezza di 140 metri, sovrastato da 34 torri alte 33 metri, su cui sono installati oltre 18 maxischermi e 2500 metri quadri di schermi led ad alta risoluzione.

Il fulcro visivo dello spettacolo sarà un’enorme installazione metallica luminosa di 21 metri, raffigurante la firma dell’artista, sospesa a 60 metri da terra e dotata di motori a velocità variabile. Una scenografia complessa, progettata per stupire le migliaia di spettatori attesi nella Capitale, che potranno raggiungere il sito del concerto usufruendo di speciali agevolazioni tariffarie offerte da Trenitalia. La società ha infatti previsto sconti fino al 75% per chi raggiungerà Roma in Frecciarossa, inserendo il codice promozionale “ULTIMO” in fase di acquisto, oltre a due treni straordinari notturni diretti verso Torino e Bari per favorire il rientro.

L’emozione intorno al progetto, prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Roma Capitale, è alimentata anche dall’imminente debutto discografico dell’artista. Stasera a mezzanotte (18 giugno) esce infatti Il giorno che aspettavo, settimo album in studio che contiene dieci inediti, già anticipato dal singolo Romantica. Il legame con il suo pubblico, la cosiddetta Generazione Ultimo, si è manifestato concretamente ieri, quando il cantante ha regalato un’anteprima dei brani ai fan che lo attendevano fuori dalla sala prove, un momento di condivisione che ha preceduto di poche ore la pubblicazione ufficiale del disco.

Un progetto ambizioso, quello di Tor Vergata, che con oltre 250mila biglietti già venduti, si prepara a segnare la storia della musica dal vivo. La preparazione tecnica, che include 1500 punti luce e una passerella a forma di infinito lunga 30 metri, testimonia la portata di un evento che mira a trasformare il luogo in un punto di riferimento assoluto per la stagione estiva. Con il lancio dell’album e i preparativi ormai in dirittura d’arrivo, Ultimo si conferma come l’appuntamento centrale dell’estate musicale italiana.