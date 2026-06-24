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Liam Payne, l’eredità da 29 milioni di dollari va tutta al figlio Bear

I tribunali britannici assegnano l'intero patrimonio dell'ex cantante degli One Direction all'unico erede nato nel 2017 dalla relazione con Cheryl Cole

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Swamy Cancelli
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foto FB / LiamPayne
1 ' di lettura

L’eredità del cantante Liam Payne è stata ufficialmente definita dai tribunali britannici. Il patrimonio dell’ex One Direction, stimato in circa 29 milioni di dollari, andrà interamente al figlio Bear Grey Payne nato nel 2017 dalla relazione con la cantante Cheryl Cole. L’artista, deceduto tragicamente il 16 ottobre 2024 a Buenos Aires all’età di 31 anni dopo essere precipitato dal balcone di un hotel, non aveva infatti predisposto alcun testamento prima della sua scomparsa.

La gestione dei beni era stata inizialmente affidata, nella primavera del 2025, all’ex compagna, madre di suo figlio, e all’avvocato Richard Mark Bray. I documenti legali diffusi dai media britannici e statunitensi confermano che i due sono stati nominati amministratori della tenuta nel Regno Unito e delle liquidità, ma con poteri limitati sul fronte della distribuzione dei fondi. L’accordo legale prevede che la maggior parte della fortuna sia vincolata all’interno di un trust, uno strumento giuridico di tutela che si sbloccherà soltanto quando l’erede avrà compiuto 18 anni.

La tenuta di proprietà della popstar in Inghilterra spetta al parente più prossimo, individuato dalle autorità nell’unico figlio in assenza di un coniuge. Una parte minore del denaro della successione è stata comunque resa subito accessibile per le esigenze correnti del nucleo familiare.

Mentre la vicenda patrimoniale trova una sua definitiva conclusione finanziaria, resta ancora aperta l’inchiesta giudiziaria in Argentina sulla scomparsa dell’artista. Le indagini della procura della Repubblica di Buenos Aires per fare luce sulla drammatica caduta dall’Hotel Casa Sur proseguono, e due dipendenti della struttura ricettiva risultano attualmente rinviati a giudizio con le accuse di negligenza e omicidio colposo.

Con la decisione dei giudici sull’eredità di Liam si chiude un capitolo doloroso legato a parenti e amici della celebre popstar.

© Riproduzione riservata

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