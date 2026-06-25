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Perde il controllo dello scooter e finisce in un torrente: gravissima una ragazza

Incidente per una giovane minorenne volata giù da un ponticello a Bucine. È stata trasportata in elisoccorso a Careggi

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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BUCINE – Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi (25 giugno) a Bucine, in provincia di Arezzo, dove una ragazza minorenne è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata con il proprio scooter in un torrente. L’allarme alla centrale operativa del 118 è scattato poco prima delle 16,30, mobilitando immediatamente un massiccio schieramento di soccorritori per una dinamica apparsa subito estremamente critica.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane si trovava alla guida del suo motorino quando, per cause ancora al vaglio delle autorità, ha perso il controllo del mezzo proprio mentre attraversava un ponte. L’impatto l’ha sbalzata oltre la protezione, facendola volare nel vuoto per diversi metri prima di finire nel letto del torrente sottostante. Sul posto si è reso necessario l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che hanno lavorato insieme ai sanitari per recuperare la giovanissima dall’alveo del corso d’acqua e metterla in sicurezza.

La macchina dei soccorsi ha visto l’impiego dell’ambulanza infermieristica della Misericordia di San Giustino Valdarno. Valutate le condizioni della minorenne, che ha riportato gravi traumi a seguito della caduta, è stato fatto atterrare l’elisoccorso regionale. La ragazza è stata così caricata a bordo del Pegaso e trasferita d’urgenza in codice rosso verso il pronto soccorso del policlinico di Careggi a Firenze. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i carabinieri per eseguire i rilievi di rito e accertare le precise responsabilità dell’accaduto.

© Riproduzione riservata

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