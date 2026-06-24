Uccide moglie e figlio e sale sul tetto dell’edificio: arrestato l’omicida

CAMAIORE – Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di oggi a Pieve di Camaiore, trasformando una tranquilla zona residenziale della Versilia nello scenario di un duplice omicidio che ha sconvolto l’intera Toscana. Mancavano pochi minuti alle 14,30 quando il silenzio è stato rotto da una sequenza di spari proveniente da un’abitazione. Subito dopo, alcuni passanti e vicini terrorizzati hanno notato un uomo armato rifugiarsi sul tetto della casa, facendo scattare la raffica di segnalazioni al numero unico di emergenza.

La macchina dei soccorsi sanitari e delle forze dell’ordine si è messa in moto in pochissimi istanti. La centrale del 118 ha inviato sul posto l’automedica di Viareggio, un’ambulanza della Misericordia di Camaiore e i volontari della Croce Rossa viareggina, mentre da una delle basi regionali decollava l’elisoccorso Pegaso 3. L’intera area è stata inizialmente interdetta per motivi di sicurezza, poiché la presenza del cecchino arroccato sulla sommità dell’edificio impediva ai medici di avvicinarci in prima battuta.

Il massiccio intervento di polizia e carabinieri ha permesso di isolare il perimetro, gestire i momenti di altissima tensione e neutralizzare l’uomo, un 63enne, che è stato bloccato e disarmato. Solo dopo il via libera dei militari, i sanitari sono potuti entrare nell’appartamento, dove si sono trovati davanti a una scena raccapricciante. Per le due persone all’interno, una donna di 52 anni e un giovane di circa 24, non c’era ormai più nulla da fare: i colpi d’arma da fuoco si sono rivelati fatali. Le vittime, stando ai primi riscontri, sono la moglie e il figlio dell’aggressore.

Gli investigatori hanno avviato i rilievi scientifici e gli accertamenti balistici all’interno dell’immobile per fare piena luce sulla dinamica della strage. Nel frattempo le forze dell’ordine stanno ascoltando i residenti della frazione nel tentativo di risalire al movente del duplice delitto.

Tra i vicini c’è incredulità e sgomento: pur confermando l’esistenza di recenti tensioni e dissapori all’interno delle mura domestiche, nessuno avrebbe mai immaginato che la situazione potesse precipitare.