36.4 C
Firenze
giovedì 25 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Soulè lascia la Roma?

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il futuro di Matias Soulé potrebbe essere in Arabia Saudita. L’Al-Ahli ha presentato una proposta alla Roma per l’attaccante argentino che risolverebbe i problemi di bilancio dei giallorossi. 

Matias Soulé lascia la Serie A? Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo dalla Capitale, il club arabo avrebbe stanziato una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro. Questa cessione garantirebbe alla Roma una plusvalenza di 15 milioni di euro, necessaria per i vincoli UEFA entro il 30 giugno. 

Tale cifra, superiore a quella negoziata con Borussia Dortmund e Stoccarda, sarebbe gradita ai giallorossi pronti a cedere l’argentino per risolvere i problemi di bilancio. 

Per convincere l’attaccante, l’Al-Ahli sarebbe pronto ad offrire anche un contratto da 10 milioni di euro a stagione. Cifre irragiungibili oggi in Europa per Soulè, che potrebbe presto esser chiamato ad una scelta anche di vita.  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
36.4 ° C
37.1 °
35.1 °
35 %
3.6kmh
100 %
Gio
36 °
Ven
38 °
Sab
40 °
Dom
40 °
Lun
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1793)ultimora (1159)Video Adnkronos (461)sport (85)salute (85)Tecnologia (76)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati