Ubriaco vuole bere senza pagare e minaccia il barista: arrestato

PISA – Nella mattinata di ieri (24 giugno) i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Pisa hanno arrestato un giovane straniero di 20 anni per estorsione.
L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione pervenuta al numero unico di emergenza 112, che indicava una situazione di forte tensione in un noto bar in via Nino Pisano.
Giunti tempestivamente sul posto, i carabinieri hanno individuato il soggetto che, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche, pretendeva di consumare ulteriori bevande senza corrispondere il relativo pagamento. L’uomo, inoltre, ha rivolto gravi minacce nei confronti dei titolari dell’esercizio commerciale, condotta che è proseguita anche alla presenza dei militari operanti.
L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato trattenuto alla camera di sicurezza del comando, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata del giorno stesso, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura del divieto di dimora nel comune di Pisa.