Voli privati, la Guardia di Finanza scopre un’evasione da 4 milioni all’aeroporto Vespucci

FIRENZE – Ammonta a oltre 4 milioni di euro l’evasione fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza di Firenze nel settore dei voli privati. L’indagine si è concentrata sui movimenti registrati all’aeroporto cittadino “Amerigo Vespucci” tra il 2020 e il 2023, permettendo finora di recuperare e restituire alle casse dello Stato più di 2,6 milioni di euro.

L’operazione, denominata Luxury sky, si è basata sull’incrocio dei dati relativi al traffico aereo con la documentazione fiscale e le informazioni delle banche dati istituzionali. I militari del comando provinciale hanno preso in esame circa 20.700 movimenti potenzialmente rilevanti ai fini tributari. Il lavoro di analisi ha portato a ricostruire nel dettaglio le tratte di oltre 12.900 voli e gli spostamenti di 42.100 passeggeri, facendo emergere un quadro di diffuse irregolarità da parte degli operatori esteri.

I controlli hanno certificato il mancato pagamento delle imposte da parte di 1.052 società internazionali, una quota pari al 62,32 per cento dei vettori sottoposti alle verifiche, per un totale di 4.388.657 euro evasi. Gli accertamenti hanno inoltre rivelato un ricorso frequente a schermi societari opachi: numerosi aeromobili di grande valore risultavano formalmente intestati ad aziende con sede in territori a fiscalità agevolata, una pratica che complicava l’identificazione dei reali soggetti tenuti a versare i tributi in Italia.

A seguito delle irregolarità contestate dalle Fiamme Gialle, molte delle compagnie coinvolte hanno deciso di regolarizzare la propria posizione, provvedendo al versamento delle somme dovute e garantendo così l’immediato incasso dei 2,6 milioni già recuperati. Per la parte restante dell’evasione, sono attualmente in corso le procedure di monitoraggio e riscossione previste dalla legge.