Rama: “Albania più vicina che mai all’Ue, chiudere negoziati entro fine 2027” Video News 24 Giugno 2026 17:29 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Tech, Capozzi (Wiit): ‘cloud sovrano strategico per le imprese, ma necessaria collaborazione Video News Sostenibilità, Dentis (Coripet): “Raccogliamo 7 imballaggi su 10 ma il sistema è al limite” Video News Tech, Perrinello (Eth): “dopo l’Ai inizierà era quantum computing’ Video News Tech, Giudice (Nyu): ‘con il calcolo quantistico stiamo andando oltre il digitale’ Video News Tech, Maiani (Sapienza): “nell’era ai necessario investire per fermare la fuga di cervelli’ Video News Tech, Darden (Cherokee): “Data center indispensabili e strategici” Video News Pagano: “Red Sea pronta ad aprire 27 resort, il volo da Milano è decisivo” Video News Bondevik: “Ho cambiato idea sull’Ue, e in Norvegia serve un nuovo dibattito” Video News Geary: “L’Europa ha risparmi, la sfida è trasformarli in capitale per innovazione” Video News Dattoli: “La prossima frontiera è la physical AI, in Italia troppa teoria poca pratica” Video News Barletta: “Arsenale punta ai treni in Arabia Saudita e alla flotta di lusso più grande al mondo” Video News Euro digitale, la sovranità europea passa anche dal portafoglio Carica altri Firenze cielo coperto enter location 28.1 ° C 28.1 ° 28.1 ° 74 % 3.3kmh 98 % Mer 28 ° Gio 36 ° Ven 39 ° Sab 41 ° Dom 40 ° Ultimi articoli Finanza Banco Bpm, Credit Agricole già a quota 29,9%: ecco come Primo Piano Coppa Italia, il tabellone delle toscane: scontro diretto Pisa-Empoli, l’Arezzo parte dai preliminari Tecnologia Il telescopio Euclid immortala il cuore della Via Lattea: 60 milioni di stelle in una sola immagine Politica Incendio alla Delca Energy, l’assessore Barontini chiarisce in aula Cultura ed Eventi Consegnati per San Giovanni i Fiorini d’Oro, massima onorificenza del Comune di Firenze SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Tech, Capozzi (Wiit): ‘cloud sovrano strategico per le imprese, ma necessaria collaborazione Video News Sostenibilità, Dentis (Coripet): “Raccogliamo 7 imballaggi su 10 ma il sistema è al limite” Video News Tech, Perrinello (Eth): “dopo l’Ai inizierà era quantum computing’ Video news Video News Tech, Capozzi (Wiit): ‘cloud sovrano strategico per le imprese, ma necessaria collaborazione Video News Sostenibilità, Dentis (Coripet): “Raccogliamo 7 imballaggi su 10 ma il sistema è al limite” Video News Tech, Perrinello (Eth): “dopo l’Ai inizierà era quantum computing’