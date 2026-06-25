Fisco: all’EY Tax Talk 2026 le novità della riforma e gli scenari internazionali Video News 25 Giugno 2026 15:43 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Gli aiuti di Stato sono sempre di più, l’Europa ha perso la partita? Video News Ilary Blasi: “La conduzione di ‘Chi l’ha visto?…” Video News In Italia oltre 360mila persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale Video News Fisco: Cazzato (EY), ‘noi promotori dell’adozione di misure legislative per regolare profili di Video News Fisco: Abruzzese (Confindustria), ‘si torni a parlare di misure che favoriscano la Video News Sostenibilità: CoReVe e Iulm firmano l’Accordo Quadro dedicato a recupero risorse ed economia Video News Sostenibilità: Scotti (CoReVe), ‘riciclando il vetro si risparmiano fino a 400 milioni di metri Video News Pietrantonio (Unrae): “Aumento prezzi auto e normative cambiano il mercato, transizione metta il Video News Folonari (Aniasa): “Oltre 1,5 milioni di veicoli gestiti da società di noleggio, ma troppe norme Video News Auto sempre più indispensabile ma comprarla nuova costa agli italiani 11 stipendi Video News Mobilità: Di Loreto (Bain & Company): “Da 5 a 11 stipendi per un’auto, manca una vettura per tutti” Video News Bonollo (Anfia): “Transizione ecologica deve sostenere mercato e industria auto” Carica altri Firenze cielo coperto enter location 36.4 ° C 37.1 ° 35.1 ° 35 % 3.6kmh 100 % Gio 36 ° Ven 38 ° Sab 40 ° Dom 40 ° Lun 39 ° Ultimi articoli Primo Piano Perde il controllo dello scooter e finisce in un torrente: gravissima una ragazza Primo Piano Indagato il sindaco di Anghiari: presunto sistema illecito cittadinanza italiana e passaporti facili Cronaca Docenti a rischio iscrizione in prima fascia delle Gps per i ritardi nei corsi abilitanti, la Uil Toscana non ci sta Salute e Benessere Al via a Roma Congresso internazionale della salute orale Salute e Benessere Al via a Roma Congresso internazionale della salute orale SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Gli aiuti di Stato sono sempre di più, l’Europa ha perso la partita? Video News Ilary Blasi: “La conduzione di ‘Chi l’ha visto?…” Video News In Italia oltre 360mila persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale Video news Video News Gli aiuti di Stato sono sempre di più, l’Europa ha perso la partita? Video News Ilary Blasi: “La conduzione di ‘Chi l’ha visto?…” Video News In Italia oltre 360mila persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale