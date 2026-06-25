Ambiente: Ciafani (Legambiente), ‘transizione ecologica e digitale avanti di pari passo’ Video News 25 Giugno 2026 16:54 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Tech, Virkkunen (Ce): ‘innovazioni promettenti restino in Ue, non perdiamo occasione della Video News Tech, Lenzi (Cnr): “Libertà, democrazia e collaborazione alla base di ricerca e innovazione” Video News Tech, sottosegretario Butti: ‘per garantire sovranità lavoriamo ad agenzia del dato’ Video News Ambiente: Inwit e Legambiente insieme per la prevenzione degli incendi ad Ostia Video News Wmf 2026, Knowles: “Ia è opportunità per industria musicale” Video News Conferenza sulla ricostruzione in Ucraina, Zelensky grande assente Video News Gli aiuti di Stato sono sempre di più, l’Europa ha perso la partita? Video News Fisco: all’EY Tax Talk 2026 le novità della riforma e gli scenari internazionali Video News Ilary Blasi: “La conduzione di ‘Chi l’ha visto?…” Video News In Italia oltre 360mila persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale Video News Fisco: Cazzato (EY), ‘noi promotori dell’adozione di misure legislative per regolare profili di Video News Fisco: Abruzzese (Confindustria), ‘si torni a parlare di misure che favoriscano la Carica altri Firenze cielo coperto enter location 34.6 ° C 35 ° 33.8 ° 41 % 1.8kmh 95 % Gio 34 ° Ven 38 ° Sab 40 ° Dom 40 ° Lun 39 ° Ultimi articoli Sport nazionale Mondiali 2026, Norvegia-Francia: in palio il primato del Gruppo I, Blues avanti a 1,62 su Sisal.it Primo Piano Perde il controllo dello scooter e finisce in un torrente: gravissima una ragazza Sport nazionale Il Real Madrid eserciterà la clausola di recompra per Nico Paz. E ora il Como… Sport nazionale Soulè lascia la Roma? Primo Piano Indagato il sindaco di Anghiari: presunto sistema illecito cittadinanza italiana e passaporti facili SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Tech, Virkkunen (Ce): ‘innovazioni promettenti restino in Ue, non perdiamo occasione della Video News Tech, Lenzi (Cnr): “Libertà, democrazia e collaborazione alla base di ricerca e innovazione” Video News Tech, sottosegretario Butti: ‘per garantire sovranità lavoriamo ad agenzia del dato’ Video news Video News Tech, Virkkunen (Ce): ‘innovazioni promettenti restino in Ue, non perdiamo occasione della Video News Tech, Lenzi (Cnr): “Libertà, democrazia e collaborazione alla base di ricerca e innovazione” Video News Tech, sottosegretario Butti: ‘per garantire sovranità lavoriamo ad agenzia del dato’