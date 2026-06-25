Gli aiuti di Stato sono sempre di più, l’Europa ha perso la partita? Video News 25 Giugno 2026 15:50 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Fisco: all’EY Tax Talk 2026 le novità della riforma e gli scenari internazionali Video News Ilary Blasi: “La conduzione di ‘Chi l’ha visto?…” Video News In Italia oltre 360mila persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale Video News Fisco: Cazzato (EY), ‘noi promotori dell’adozione di misure legislative per regolare profili di Video News Fisco: Abruzzese (Confindustria), ‘si torni a parlare di misure che favoriscano la Video News Sostenibilità: CoReVe e Iulm firmano l’Accordo Quadro dedicato a recupero risorse ed economia Video News Sostenibilità: Scotti (CoReVe), ‘riciclando il vetro si risparmiano fino a 400 milioni di metri Video News Pietrantonio (Unrae): “Aumento prezzi auto e normative cambiano il mercato, transizione metta il Video News Folonari (Aniasa): “Oltre 1,5 milioni di veicoli gestiti da società di noleggio, ma troppe norme Video News Auto sempre più indispensabile ma comprarla nuova costa agli italiani 11 stipendi Video News Mobilità: Di Loreto (Bain & Company): “Da 5 a 11 stipendi per un’auto, manca una vettura per tutti” Video News Bonollo (Anfia): “Transizione ecologica deve sostenere mercato e industria auto” Carica altri Firenze cielo coperto enter location 36.4 ° C 37.1 ° 35.1 ° 35 % 3.6kmh 100 % Gio 36 ° Ven 38 ° Sab 40 ° Dom 40 ° Lun 39 ° Ultimi articoli Primo Piano Perde il controllo dello scooter e finisce in un torrente: gravissima una ragazza Primo Piano Indagato il sindaco di Anghiari: presunto sistema illecito cittadinanza italiana e passaporti facili Cronaca Docenti a rischio iscrizione in prima fascia delle Gps per i ritardi nei corsi abilitanti, la Uil Toscana non ci sta Salute e Benessere Al via a Roma Congresso internazionale della salute orale Salute e Benessere Al via a Roma Congresso internazionale della salute orale SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Fisco: all’EY Tax Talk 2026 le novità della riforma e gli scenari internazionali Video News Ilary Blasi: “La conduzione di ‘Chi l’ha visto?…” Video News In Italia oltre 360mila persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale Video news Video News Fisco: all’EY Tax Talk 2026 le novità della riforma e gli scenari internazionali Video News Ilary Blasi: “La conduzione di ‘Chi l’ha visto?…” Video News In Italia oltre 360mila persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale