Allerta massima per il caldo: sfiorati i 40 gradi a Orbetello, scatta il piano sanitario

Un’ondata di calore ha fatto scattare l’allerta di codice rosso per la giornata di oggi, lunedì 22, e per quella di domani, martedì 23 giugno. I picchi termici hanno già raggiunto livelli notevoli: i termometri hanno registrato 39,7 gradi a Orbetello e 37,7 gradi a Firenze.

Per gestire l’impatto delle alte temperature sulla salute pubblica, è stato disposto il potenziamento della rete di assistenza sanitaria territoriale, un intervento strutturale mirato a rispondere in modo rapido e adeguato ai bisogni medici legati a questa fase di criticità.

A livello preventivo, ai cittadini viene raccomandato di mantenere la massima prudenza e di prestare particolare attenzione durante le fasce orarie più torride della giornata.