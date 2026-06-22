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Allerta massima per il caldo: sfiorati i 40 gradi a Orbetello, scatta il piano sanitario

L'emergenza per le alte temperature ha fatto scattare il livello massimo di attenzione per le giornate di oggi (22 giugno) e domani

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
Meno di 1 ' di lettura

Un’ondata di calore ha fatto scattare l’allerta di codice rosso per la giornata di oggi, lunedì 22, e per quella di domani, martedì 23 giugno. I picchi termici hanno già raggiunto livelli notevoli: i termometri hanno registrato 39,7 gradi a Orbetello e 37,7 gradi a Firenze.

Per gestire l’impatto delle alte temperature sulla salute pubblica, è stato disposto il potenziamento della rete di assistenza sanitaria territoriale, un intervento strutturale mirato a rispondere in modo rapido e adeguato ai bisogni medici legati a questa fase di criticità.

A livello preventivo, ai cittadini viene raccomandato di mantenere la massima prudenza e di prestare particolare attenzione durante le fasce orarie più torride della giornata.

© Riproduzione riservata

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