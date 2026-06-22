Fiamme di vegetazione ad Arezzo, bruciati dieci ettari di terreno

AREZZO – I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti dal primo pomeriggio per un incendio di vegetazione nel Comune di Arezzo, in località Mugliano lungo la strada provinciale 21.

Da una prima stima sono stati interessati circa 10 ettari totali tra incolto e seminativo. Sul posto 4 automezzi leggeri e pesanti con otto uomini, oltre al supporto di 4 squadre del Sistema regionale antincendi boschivi (Aib).

Presenti anche i carabinieri forestali e la polizia locale di Arezzo: viabilità interrotta per sicurezza durante le prime operazioni di spegnimento. A seguire la bonifica per evitare di lasciare zone con focolai ancora attivi.