Sicurezza sulle strade, controlli a tappeto dei Carabinieri nel Pisano: 11 denunce

PISA – Un’operazione di controllo del territorio condotta dai Carabinieri in diverse aree della provincia di Pisa ha portato, nel corso degli ultimi giorni, al deferimento in stato di libertà di undici persone. Le verifiche, intensificate sulla base delle indicazioni della Prefettura per monitorare le principali arterie stradali e prevenire i reati, hanno fatto emergere una serie di violazioni legate in gran parte all’abuso di alcol e alla mancanza di titoli di guida.

Nel capoluogo, gli interventi dei militari della Sezione Radiomobile si sono concentrati in più quartieri. La mattina del 16 giugno, un posto di controllo sul Lungarno Mediceo ha permesso di fermare un automobilista sprovvisto di patente, in quanto mai conseguita. Trattandosi di un’infrazione già commessa in passato, l’utilitaria è stata affidata al soccorso stradale in vista della confisca.

Numerose le sanzioni per guida in stato di ebbrezza registrate a Pisa. In via Ricci un motociclista è stato sorpreso con un tasso alcolemico di 0,93 grammi per litro; non è scattato il ritiro del documento di guida poiché risultava già scaduto. Lungo la Statale Aurelia, una giovane donna è stata fermata con un valore di 1,20 g/l, mentre nella notte del 21 giugno, i test effettuati su due conducenti in viale del Tirreno e via Pisorno hanno restituito rispettivamente valori di 1,26 e 1,15 g/l. In tutti questi casi si è proceduto al ritiro immediato delle patenti. Sul fronte dell’ordine pubblico, nel pomeriggio del 18 giugno, i militari della Stazione di Pisa hanno perquisito un giovane in viale Gramsci, nei pressi della stazione ferroviaria, sequestrandogli un coltello lungo 16 centimetri e denunciandolo per porto di oggetti atti a offendere.

Un episodio di resistenza si è invece verificato a Cascina nella notte del 18 giugno. In via Lungo la Ferrovia, il conducente di una vettura ha tentato di fuggire per evitare di essere fermato, arrestando poi la marcia all’improvviso e mettendo a rischio la sicurezza stradale. L’uomo, a cui era già stata sospesa la patente, guidava con un tasso alcolemico di 1,10 g/l e dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e guida sotto l’influenza dell’alcol.

Un’attività coordinata ha interessato anche la zona della Valdera. Tra le 00,00 e le 06,00 del 21 giugno, la Compagnia di Pontedera ha identificato 76 persone tra Calcinaia e Bientina. A Calcinaia, in via Pertini, una ragazza sprovvista di patente ha causato un incidente automobilistico risultando positiva all’etilometro. Nella stessa area, il conducente di un furgone aziendale ha ignorato l’alt imposto dalla pattuglia: anche per lui è emersa l’assenza assoluta di patente, infrazione ripetuta nel biennio. In località Tiglio, un guidatore è stato sanzionato dopo aver fatto registrare un valore alcolemico di 1,43.

La violazione più grave per stato di alterazione è stata rilevata infine a Castelfranco di Sotto, dove i Carabinieri locali hanno ritirato la patente a un automobilista fermato con un tasso di 2,43 g/l, una soglia quasi cinque volte superiore al limite stabilito dalla legge.

Per tutte le persone deferite nel corso dell’operazione, la posizione resta al vaglio delle autorità competenti in attesa di un accertamento definitivo, valendo per loro la presunzione di innocenza.