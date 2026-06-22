Dramma sulla spiaggia della Giannella a Orbetello: muore un’anziana di 84 anni

ORBETELLO – Tragedia sulla spiaggia della Giannella, nel comune di Orbetello, dove una donna di 84 anni è deceduta a causa di un improvviso arresto cardiorespiratorio. L’allarme alla centrale operativa del 118 è scattato poco dopo le 12,15 di oggi (22 giugno).

I primi a intervenire sono stati gli addetti al servizio di assistenza ai bagnanti dello stabilimento, che hanno subito avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare in attesa dell’arrivo dei sanitari. Sul posto sono giunte a stretto giro l’automedica di Orbetello e un’ambulanza della Croce Rossa Italiana dotata di defibrillatore (Blsd). Data la gravità della situazione, è stato fatto levare in volo anche l’elisoccorso Pegaso 2.

Nonostante i prolungati e disperati tentativi di rianimazione proseguiti da parte dell’équipe medica, il cuore dell’anziana non ha ripreso a battere e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul posto. Della tragedia sono state allertate le forze dell’ordine, con l’intervento della Capitaneria di Porto e dei carabinieri per gli accertamenti di rito e la gestione delle procedure di competenza.