30.5 C
Firenze
martedì 23 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Dramma sulla spiaggia della Giannella a Orbetello: muore un’anziana di 84 anni

La donna è andata in arresto cardiaco e non sono servite le manovre di rianimazione degli assistenti bagnanti e dei sanitari

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
(Foto Fb Comune di Orbetello)
Meno di 1 ' di lettura

ORBETELLO – Tragedia sulla spiaggia della Giannella, nel comune di Orbetello, dove una donna di 84 anni è deceduta a causa di un improvviso arresto cardiorespiratorio. L’allarme alla centrale operativa del 118 è scattato poco dopo le 12,15  di oggi (22 giugno).

I primi a intervenire sono stati gli addetti al servizio di assistenza ai bagnanti dello stabilimento, che hanno subito avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare in attesa dell’arrivo dei sanitari. Sul posto sono giunte a stretto giro l’automedica di Orbetello e un’ambulanza della Croce Rossa Italiana dotata di defibrillatore (Blsd). Data la gravità della situazione, è stato fatto levare in volo anche l’elisoccorso Pegaso 2.

Nonostante i prolungati e disperati tentativi di rianimazione proseguiti da parte dell’équipe medica, il cuore dell’anziana non ha ripreso a battere e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul posto. Della tragedia sono state allertate le forze dell’ordine, con l’intervento della Capitaneria di Porto e dei carabinieri per gli accertamenti di rito e la gestione delle procedure di competenza.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
30.5 ° C
30.6 °
28.7 °
49 %
0.9kmh
11 %
Mar
29 °
Mer
34 °
Gio
37 °
Ven
38 °
Sab
41 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1532)ultimora (1147)Video Adnkronos (457)salute (98)sport (89)Tecnologia (82)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati