Visite e controlli gratuiti a Siena per l’incontinenza

SIENA – L’azienda ospedaliero-universitaria Senese rinnova il proprio impegno sul fronte della prevenzione offrendo speciali visite gratuite per l’incontinenza in occasione della giornata nazionale dedicata a questa patologia. Lunedì 29 giugno, dalle 9 alle 14, i cittadini potranno accedere a un percorso di screening mirato all’interno del policlinico di Santa Maria alle Scotte.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del ministero della salute e della Finco, la federazione che riunisce i pazienti e i professionisti del settore, punta a sensibilizzare la popolazione su disturbi spesso sottovalutati ma fortemente invalidanti. Nella stessa mattina, gli utenti avranno la possibilità di ricevere valutazioni funzionali, colloqui educativi e controlli specialistici.

Per l’occasione saranno presenti Lodovica Martelli, referente del servizio disfunzioni del pavimento pelvico, e Filippo Cecconi, specialista dell’urologia funzionale dell’ateneo. Questo approccio multidisciplinare consentirà di affrontare il problema da diverse prospettive mediche in un unico accesso.

Le attività si svolgeranno nell’ambulatorio 14 bis, situato al lotto 1 del piano meno uno. Per partecipare alle visite gratuite è obbligatoria la prenotazione telefonica contattando la segreteria delle professioni sanitarie riabilitative al numero 0577.586255, disponibile dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le 12,30 e le 14.