Caldo, prolungato a venerdì il bollino rosso su Firenze

FIRENZE – L’ondata di calore non dà tregua a Firenze, dove l’allerta per il grande caldo è stata prolungata. Il Comune ha infatti annunciato l’estensione del codice rosso da oggi e domani fino a venerdì (26 giugno), confermando lo stato di massima allerta per i potenziali effetti negativi delle temperature elevate sulla salute di tutta la popolazione, e non soltanto delle fasce più fragili. Le previsioni meteorologiche indicano una situazione critica per i prossimi giorni: per oggi si attende una temperatura massima percepita di 36 gradi, che salirà a 37 gradi sia domani sia venerdì. Nelle ore di punta, i termometri faranno registrare temperature reali di 34 gradi oggi, 35 gradi domani, fino a toccare il picco di 37 gradi nella giornata di venerdì.

La morsa dell’afa si fa sentire fin dalle prime ore del mattino. Già alle 9,15 di stamani la centralina meteorologica dell’Orto Botanico aveva registrato 29,8 gradi, mentre quella di Firenze Università segnava 29,2 gradi e quella del Giardino di Boboli toccava i 28,7 gradi. Del resto, la giornata di ieri aveva già fatto segnare massime da record in città: la colonnina di mercurio era salita fino a 39 gradi all’Orto Botanico, a 38,2 gradi al Giardino di Boboli e a 37,3 gradi a Firenze Università.

Di fronte a questo scenario, da Palazzo Vecchio arrivano le consuete ma fondamentali raccomandazioni per fronteggiare l’emergenza: evitare l’esposizione diretta al sole e le attività fisiche all’aperto nelle ore più calde della giornata, bere acqua frequentemente e prestare la massima attenzione ai soggetti più a rischio come anziani, bambini e persone affette da patologie croniche.