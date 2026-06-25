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Maxifrode nel noleggio di auto di lusso fra la Liguria e la Toscana: 41 indagati

Nei guai 4 donne e 37 uomini di età compresa tra i 32 e i 73 anni, indagate a vario titolo per associazione per delinquere e truffa

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
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crediti: FB | Questura di Siena
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SIENA – La polizia ha smantellato un’associazione per delinquere dedita alle frodi nel noleggio di auto di lusso, sul territorio nazionale ed estero: 41 indagati a vario titolo per truffa, riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e simulazione di reato.

Si tratta di un’associazione per delinquere strutturata, radicata tra Campania e Toscana, e capace di operare con modalità seriali nel settore del noleggio a lungo termine del lusso.

Una complessa e articolata attività investigativa, coordinata dalla procura di Bolzano, ha portato nei giorni scorsi alla notifica degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 41 persone, 4 donne e 37 uomini di età compresa tra i 32 e i 73 anni, indagate a vario titolo per associazione per delinquere, truffa, riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e simulazione di reato.

Perquisizioni si sono tenute su tutto il territorio nazionale, coinvolti commercialisti e prestanome compiacenti, per volume d’affari di oltre 1 milione e mezzo di euro.

© Riproduzione riservata

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