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Si ribalta con l’Ape: grave un 78enne di Subbiano

L'uomo è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso per le gravi ferite all'ospedale fiorentino di Careggi

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
Meno di 1 ' di lettura

SUBBIANO – Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri (24 giugno) nel territorio di Subbiano, dove un uomo di 78 anni è rimasto seriamente ferito a seguito del ribaltamento del veicolo su cui viaggiava, un motocarro Ape. L’allarme alla centrale operativa del 118 è scattato intorno alle 17, mobilitando immediatamente i soccorsi in codice rosso per la gravità della dinamica.

Sul posto è intervenuta d’urgenza l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Subbiano. I sanitari, dopo aver prestato le prime cure sul posto e valutato il quadro clinico particolarmente critico del pensionato, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso regionale. L’elicottero Pegaso 1 è così atterrato in zona e ha provveduto al trasferimento del ferito, in codice rosso verso il pronto soccorso dell’ospedale di Careggi a Firenze.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i carabinieri di Subbiano, incaricati di effettuare i rilievi di rito e di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, che non avrebbe comunque coinvolto altri mezzi.

© Riproduzione riservata

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