Sorpresa Milano-Cortina: sul web l’hockey batte lo sci. La classifica delle ricerche

Curiosità online in vista del duemilaeventisei. Il pattinaggio artistico è secondo, podio per la tavola da neve

REDAZIONE
REDAZIONE
Foto di: FreePik
1 ' di lettura

Meno di due settimane al via. La febbre per Milano-Cortina 2026 sale. Secondo Ipsos, oltre il 70% degli italiani conosce l’evento e ha intenzione di seguirlo. Ma cosa accade online? Quali sono le discipline che accendono davvero la curiosità prima dell’accensione del braciere?

Una ricerca di Casinos.com, basata sui dati di Google Trends dell’ultimo anno, ribalta i pronostici tradizionali. Non è lo sci il re del web. In vetta alla classifica delle ricerche c’è l’hockey su ghiaccio. Con un indice di interesse di 40, il disco e i bastoni superano tutti. Merito di un immaginario internazionale solido e di tornei sempre più seguiti nei palinsesti.

Al secondo posto brilla l’eleganza. Il pattinaggio di figura (indice 35) cattura l’attenzione grazie alla sua componente spettacolare e narrativa. Chiude il podio lo snowboard (29), confermandosi disciplina giovane, dinamica e fortemente legata alla cultura pop.

E lo sci alpino? Si ferma a metà classifica (indice 22). Nonostante sia lo sport più praticato sulle nostre montagne, online pareggia inaspettatamente con il curling. La disciplina delle “pietre” e delle scope continua a cavalcare l’onda di popolarità mediatica conquistata nelle scorse edizioni. Bene anche lo sci alpinismo (21), la grande novità di questi Giochi.

Più staccati gli altri sport, che vivono di luce riflessa durante le gare. Il biathlon (11) e lo sci di fondo (9) faticano a emergere nelle ricerche prima dell’evento. Sul fondo della classifica troviamo le discipline più tecniche e di nicchia come bob, slittino e salto con gli sci. Fanalino di coda assoluto la combinata nordica, con un indice di ricerca pari a zero.

La rete fotografa l’attesa, ma sarà la pista a decidere. Come la storia insegna, spesso basta una medaglia inaspettata o una storia emozionante per trasformare uno sport di nicchia nel trend del momento.

© Riproduzione riservata

