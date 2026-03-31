Grande Fratello Vip 2026, chi è uscito e nomination

La quinta puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 30 marzo su Canale 5, è stata caratterizzata da tensioni, emozioni e nuovi sviluppi nella Casa.

La serata si è aperta con un confronto acceso tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, protagoniste di uno scontro che ha diviso anche gli altri concorrenti. Le tensioni, nate da questioni legate alla convivenza, si sono trasformate in un dibattito più ampio che ha coinvolto anche lo studio e le opinioniste.

Accanto ai momenti di conflitto, non sono mancati quelli più emotivi. Alessandra Mussolini ha ricevuto una sorpresa dalla figlia Clarissa, mentre Adriana Volpe ha potuto riabbracciare la figlia Gisele. Due episodi che hanno restituito una dimensione più personale del percorso dei concorrenti, mostrando fragilità e affetti.

Tra le dinamiche più osservate della puntata c’è anche il rapporto tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro. La loro complicità continua a suscitare curiosità, tra dubbi e interpretazioni diverse sia all’interno della Casa sia tra il pubblico.

Spazio anche all’intrattenimento con la sfida tra uomini e donne, una prova che ha coinvolto diversi concorrenti in esibizioni performative. Il pubblico ha decretato la vittoria delle donne, assegnando loro un piccolo vantaggio simbolico nel gioco.

Il momento decisivo è arrivato con il televoto, che ha visto l’eliminazione di Giovanni Calvario, che ha dovuto lasciare definitivamente la Casa dopo aver ottenuto la percentuale più bassa di preferenze.

Sul fronte nomination, finiscono al televoto Raimondo Todaro e Ibiza Altea, chiamati a contendersi la permanenza nel reality nelle prossime puntate. I due saranno trasferiti nel Monolocale, una novità che potrebbe influire sulle strategie e sui rapporti all’interno del gruppo.