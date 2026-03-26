6.1 C
Firenze
giovedì 26 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

La cantante Rosalía interrompe lo show al Forum di Milano

Stop improvviso al Forum di Assago durante il 'Lux Tour': l’artista si ferma dopo due atti per un’intossicazione alimentare

Italia Mondo
REDAZIONE
REDAZIONE
Rosalia in concerto a Milano
foto di IG di rosalia.vt
1 ' di lettura

MILANO – La cantante interrompe lo show al Forum di Milano a causa di un’improvvisa intossicazione alimentare. L’artista spagnola si è fermata dopo circa metà concerto, durante la sua unica data italiana del Lux Tour, lasciando il palco tra gli applausi e la comprensione del pubblico.

Lo spettacolo, attesissimo e sold out, era iniziato con circa un’ora di ritardo, dettaglio che aveva già fatto emergere qualche sospetto sulle condizioni della cantante. Nonostante ciò, nei primi due atti Rosalía aveva portato in scena una performance intensa e scenicamente curata, senza mostrare evidenti segnali di difficoltà.

I primi segnali di malessere sono arrivati durante l’esecuzione del brano De Madrugá, quando l’artista ha iniziato a perdere energia. Dopo una breve pausa, è tornata sul palco visibilmente provata, spiegando di non sentirsi bene e di aver cercato comunque di proseguire lo show. Poco dopo ha deciso di fermarsi definitivamente, ammettendo di non essere più in grado di garantire una performance all’altezza.

Lo show viene interrotto tra l’affetto dei fan, che hanno reagito con un lungo applauso. L’artista ha lasciato il palco emozionata, consapevole di non poter continuare per motivi fisici.

Fino a quel momento, il concerto aveva confermato le aspettative: una produzione ambiziosa capace di unire flamenco, elettronica e suggestioni operistiche, con un forte impatto visivo e sonoro. La presenza dell’orchestra al centro della scena e i testi tradotti in italiano proiettati sul palco avevano contribuito a rendere l’esperienza immersiva.

L’evento faceva parte del tour europeo partito pochi giorni prima dalla LDLC Arena di Lione, e rappresentava una delle date più attese della stagione musicale indoor in Italia.

Al momento non sono stati diffusi aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di salute dell’artista né su una possibile riprogrammazione della data milanese. Resta aperta anche la questione dei rimborsi, su cui gli organizzatori potrebbero fornire indicazioni nei prossimi giorni.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
6.1 ° C
7.3 °
4.6 °
85 %
7.2kmh
75 %
Gio
11 °
Ven
12 °
Sab
17 °
Dom
16 °
Lun
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1165)ultimora (983)sport (92)Eurofocus (51)demografica (39)carabinieri (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati