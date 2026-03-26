La cantante Rosalía interrompe lo show al Forum di Milano

MILANO – La cantante interrompe lo show al Forum di Milano a causa di un’improvvisa intossicazione alimentare. L’artista spagnola si è fermata dopo circa metà concerto, durante la sua unica data italiana del Lux Tour, lasciando il palco tra gli applausi e la comprensione del pubblico.

Lo spettacolo, attesissimo e sold out, era iniziato con circa un’ora di ritardo, dettaglio che aveva già fatto emergere qualche sospetto sulle condizioni della cantante. Nonostante ciò, nei primi due atti Rosalía aveva portato in scena una performance intensa e scenicamente curata, senza mostrare evidenti segnali di difficoltà.

I primi segnali di malessere sono arrivati durante l’esecuzione del brano De Madrugá, quando l’artista ha iniziato a perdere energia. Dopo una breve pausa, è tornata sul palco visibilmente provata, spiegando di non sentirsi bene e di aver cercato comunque di proseguire lo show. Poco dopo ha deciso di fermarsi definitivamente, ammettendo di non essere più in grado di garantire una performance all’altezza.

Lo show viene interrotto tra l’affetto dei fan, che hanno reagito con un lungo applauso. L’artista ha lasciato il palco emozionata, consapevole di non poter continuare per motivi fisici.

Fino a quel momento, il concerto aveva confermato le aspettative: una produzione ambiziosa capace di unire flamenco, elettronica e suggestioni operistiche, con un forte impatto visivo e sonoro. La presenza dell’orchestra al centro della scena e i testi tradotti in italiano proiettati sul palco avevano contribuito a rendere l’esperienza immersiva.

L’evento faceva parte del tour europeo partito pochi giorni prima dalla LDLC Arena di Lione, e rappresentava una delle date più attese della stagione musicale indoor in Italia.

Al momento non sono stati diffusi aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di salute dell’artista né su una possibile riprogrammazione della data milanese. Resta aperta anche la questione dei rimborsi, su cui gli organizzatori potrebbero fornire indicazioni nei prossimi giorni.