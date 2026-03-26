6.1 C
Firenze
giovedì 26 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Meghan Markle, spunta un anello da oltre 200mila euro

Il gioiello è stato visto a New York e indossato sulla mano destra, dettaglio che suggerisce un significato personale legato a traguardi individuali

Italia Mondo
REDAZIONE
REDAZIONE
nuovo anello per Meghan Markle
crediti: shutterstock
1 ' di lettura

Il nuovo anello della Markle è tornato sotto i riflettori dopo una recente apparizione pubblica, attirando l’attenzione di media e appassionati di gioielli. La duchessa di Sussex ha sfoggiato il prezioso accessorio sull’anulare della mano destra, una scelta che non è passata inosservata e che potrebbe avere un significato simbolico preciso.

Il gioiello era già stato avvistato per la prima volta nell’ottobre 2025 durante il Project Healthy Minds’ World Mental Health Day Festival a New York, ma solo negli ultimi mesi Meghan è tornata a indossarlo in pubblico. Si tratta di un anello in oro giallo dalla struttura minimal, impreziosito da un grande diamante taglio a pera, forma elegante e sempre più apprezzata nel mondo dell’alta gioielleria.

Secondo esperti del settore, la posizione dell’anello sulla mano destra potrebbe indicare un valore personale piuttosto che sentimentale. Questo tipo di scelta viene spesso associato a traguardi individuali o autocelebrazione, distinguendosi dalle tradizioni legate agli anelli di fidanzamento o matrimonio.

Il diamante a pera, inoltre, è considerato una delle forme più scenografiche. La sua struttura consente di esaltare le dimensioni percepite della pietra, rendendola visivamente più imponente rispetto ad altri tagli. Una caratteristica che contribuisce al forte impatto estetico del gioiello, nonostante il design essenziale.

Per quanto riguarda il valore economico, non esistono conferme ufficiali da parte della duchessa. Tuttavia, alcune stime indicano che la pietra centrale potrebbe avere una dimensione compresa tra i 5 e i 6 carati. In base a queste caratteristiche, il prezzo del gioiello potrebbe superare i 200mila euro, con variazioni legate a fattori come purezza, colore e qualità del taglio.

Il nuovo gioiello si inserisce così in una lunga tradizione di accessori che contribuiscono a definire lo stile pubblico della duchessa, spesso capace di influenzare tendenze e gusti nel panorama internazionale. Anche in questo caso, il diamante a pera potrebbe diventare uno dei prossimi punti di riferimento nel mondo della gioielleria contemporanea.

Nonostante la riduzione delle sue apparizioni pubbliche negli ultimi anni, Meghan continua a catalizzare l’attenzione globale con dettagli di stile che raccontano molto della sua immagine e del suo percorso personale.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggerella
6.1 ° C
8.2 °
4.7 °
86 %
7.6kmh
75 %
Gio
10 °
Ven
12 °
Sab
17 °
Dom
16 °
Lun
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1207)ultimora (1019)sport (95)Eurofocus (52)demografica (41)carabinieri (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati