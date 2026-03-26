Meghan Markle, spunta un anello da oltre 200mila euro

Il nuovo anello della Markle è tornato sotto i riflettori dopo una recente apparizione pubblica, attirando l’attenzione di media e appassionati di gioielli. La duchessa di Sussex ha sfoggiato il prezioso accessorio sull’anulare della mano destra, una scelta che non è passata inosservata e che potrebbe avere un significato simbolico preciso.

Il gioiello era già stato avvistato per la prima volta nell’ottobre 2025 durante il Project Healthy Minds’ World Mental Health Day Festival a New York, ma solo negli ultimi mesi Meghan è tornata a indossarlo in pubblico. Si tratta di un anello in oro giallo dalla struttura minimal, impreziosito da un grande diamante taglio a pera, forma elegante e sempre più apprezzata nel mondo dell’alta gioielleria.

Secondo esperti del settore, la posizione dell’anello sulla mano destra potrebbe indicare un valore personale piuttosto che sentimentale. Questo tipo di scelta viene spesso associato a traguardi individuali o autocelebrazione, distinguendosi dalle tradizioni legate agli anelli di fidanzamento o matrimonio.

Il diamante a pera, inoltre, è considerato una delle forme più scenografiche. La sua struttura consente di esaltare le dimensioni percepite della pietra, rendendola visivamente più imponente rispetto ad altri tagli. Una caratteristica che contribuisce al forte impatto estetico del gioiello, nonostante il design essenziale.

Per quanto riguarda il valore economico, non esistono conferme ufficiali da parte della duchessa. Tuttavia, alcune stime indicano che la pietra centrale potrebbe avere una dimensione compresa tra i 5 e i 6 carati. In base a queste caratteristiche, il prezzo del gioiello potrebbe superare i 200mila euro, con variazioni legate a fattori come purezza, colore e qualità del taglio.

Il nuovo gioiello si inserisce così in una lunga tradizione di accessori che contribuiscono a definire lo stile pubblico della duchessa, spesso capace di influenzare tendenze e gusti nel panorama internazionale. Anche in questo caso, il diamante a pera potrebbe diventare uno dei prossimi punti di riferimento nel mondo della gioielleria contemporanea.

Nonostante la riduzione delle sue apparizioni pubbliche negli ultimi anni, Meghan continua a catalizzare l’attenzione globale con dettagli di stile che raccontano molto della sua immagine e del suo percorso personale.