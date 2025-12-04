Allarme viaggi: il business delle frodi vale 381 milioni. Ecco i rischi per chi parte a Natale

Getting your Trinity Audio player ready...

Sognare una vacanza e ritrovarsi con un pugno di mosche in mano. È l’incubo vissuto nell’ultimo anno da quasi 8 milioni di italiani. Tanti sono i viaggiatori finiti nel mirino di un tentativo di truffa o, peggio, di una frode andata a segno. I dati emergono dall’ultima indagine di Facile.it e EMG Different, che accende un faro inquietante proprio alla vigilia delle partenze natalizie.

Il conto è salatissimo. Il danno economico complessivo stimato supera i 381 milioni di euro. I malfattori approfittano dei picchi di alta stagione e della corsa al risparmio per piazzare le loro trappole. Il campionario è vasto: si va dai biglietti aerei falsi ai noleggi auto inesistenti, fino alle escursioni che non corrispondono alla realtà.

Il settore più colpito resta quello degli alloggi. Ben 4 milioni di persone hanno avuto problemi con le strutture ricettive. C’è chi ha pagato per una casa vacanze o un hotel che esisteva solo sul web. Altri, circa 165mila sfortunati, hanno scoperto la beffa solo una volta arrivati a destinazione con le valigie in mano. In molti casi la struttura era una catapecchia o, addirittura, già occupata da altri.

I portali di prenotazione sono il terreno di caccia principale, ma attenzione ai social network. Il 38% degli annunci falsi viaggia ormai su queste piattaforme. Non mancano neppure i siti di finte agenzie di viaggi. Chi cade nella rete? Sorprendentemente, non gli anziani. Le vittime più frequenti sono i giovani e le persone istruite. Spesso è la fretta, unita a un eccesso di sicurezza tecnologica, a tradire.

Nonostante i rischi e i rincari, la voglia di partire non si ferma. Per queste feste si muoveranno 10 milioni di italiani. La spesa prevista sfonderà il muro dei 5 miliardi di euro, un aumento del 31% rispetto al 2024. L’Italia resta la meta del cuore per l’80% dei turisti, che si sposteranno prevalentemente in auto. I costi, però, mordono: aumentano gasolio, treni e voli. Anche dormire fuori costerà caro: i pacchetti vacanza nelle strutture medie superano ormai i 150 euro a notte.

Difendersi è possibile. Gli esperti invitano a diffidare dei prezzi troppo bassi e a verificare sempre le recensioni. E se la truffa va in porto, bisogna denunciare: oggi lo fa solo un italiano su quattro.