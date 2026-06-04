È morta a 56 anni Marjane Satrapi la celebre autrice di Persepolis

Il mondo della cultura internazionale piange la scomparsa di una voce libera e coraggiosa. È morta a 56 anni Marjane Satrapi, la celebre fumettista, illustratrice e regista franco-iraniana che aveva conquistato la notorietà mondiale grazie al suo capolavoro autobiografico. L’artista si è spenta in una clinica in Germania, dove si trovava ricoverata da circa due mesi.

I familiari hanno diffuso una nota ufficiale per spiegare le cause del decesso, legato a un profondo stato di sofferenza personale dopo la recente perdita del coniuge, l’economista svedese Mattias Ripa, scomparso l’8 aprile dello scorso anno a 52 anni.

Nata in Iran, l’autrice si era trasferita stabilmente in Francia nel 1994, ottenendo successivamente la cittadinanza nel 2006. La sua consacrazione artistica era arrivata con la pubblicazione della celebre graphic novel in bianco e nero intitolata Persepolis, uscita in due volumi all’inizio degli anni Duemila. L’opera racconta con ironia e drammaticità la giovinezza a Teheran, segnata dalla caduta dello scià e dalle dure restrizioni della leadership islamica dopo la rivoluzione del 1979.

Dalla serie a fumetti è stato successivamente tratto l’omonimo lungometraggio di animazione nel 2007, diretto dalla stessa scrittrice insieme a Vincent Paronnaud. La pellicola ottenne il Premio della Giuria al Festival di Cannes e ricevette una candidatura all’Oscar come miglior film straniero nel 2008. Nel corso della sua carriera ha diretto anche altre importanti produzioni cinematografiche come Pollo alle prugne, Radioactive e il recente Paradis Paris. Nel 2023 era tornata in libreria con il volume collettivo Woman, Life, Freedom, realizzato con diversi disegnatori per documentare le proteste nate in Iran dopo la tragica fine della giovane Mahsa Amini.

Con la notizia della sua scomparsa, il pubblico perde una figura fondamentale nella lotta contro la cultura patriarcale.