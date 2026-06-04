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Un nuovo francobollo celebra i carabinieri e il legame con i cittadini

L’emissione speciale del ministero delle Imprese mette al centro la sicurezza e il futuro del paese attraverso una grafica stilizzata tra Calabria e Sicilia

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REDAZIONE
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Francobolli carabinieri
Crediti: Ufficio Stampa
1 ' di lettura

Un omaggio speciale alla cultura della legalità e alla vicinanza ai cittadini. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato l’emissione di un nuovo francobollo per l’arma dei carabinieri, che sarà disponibile da domani (5 giugno). L’iniziativa rientra nella serie tematica istituzionale denominata I valori sociali e prevede una tariffa B pari a 1,30 euro.

La tiratura complessiva è stata fissata a 200milasedici esemplari per la carta valoria, a cui si aggiungono trentatremilatrecentotrentasei chiudilettera. Ogni foglio contiene ventiquattro pezzi e quattro chiudilettera posizionati agli angoli, arricchiti dal marchio ministeriale. Il progetto grafico è stato interamente sviluppato dall’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, per poi essere ottimizzato e stampato in rotocalcografia dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

L’illustrazione raffigura un carabiniere in alta uniforme che guarda verso l’alto, a simboleggiare l’ispirazione ai principi etici. Il militare tende la mano a un giovane, un’immagine che rappresenta il percorso comune verso una comunità più sicura. Lo sfondo unisce i profili costieri di Calabria e Sicilia nei tradizionali colori rosso e blu. Completano la vignetta le scritte Monumento al carabiniere – Reggio Calabria e lo storico motto Per la gente tra la gente.

Poste Italiane ha inoltre predisposto una cartella filatelica contenente il pezzo singolo, la quartina, la cartolina affrancata, la busta primo giorno, la tessera e il bollettino illustrativo. Questo pacchetto da collezione legato al nuovo francobollo per l’arma dei carabinieri potrà essere acquistato negli sportelli dedicati della penisola, negli Spazio Filatelia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Trieste e Verona, oppure sul portale web della società.

© Riproduzione riservata

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