Fine settimana nero sulle strade italiane: quaranta morti in tre giorni, la vittima più giovane ha ventidue mesi

TOSCANA- Gli incidenti stradali registrati in Italia tra venerdì 29 e domenica 31 maggio hanno delineato un quadro drammatico, portando alla luce un netto incremento della mortalità rispetto al fine settimana precedente, fermatosi a trentuno decessi. Il tragico computo di quaranta vittime ufficializzato nelle ultime ore fissa infatti il nuovo picco negativo nei fine settimana del 2026.

A tracciare il bilancio di tre giorni segnati da una vera e propria strage è l’Associazione sostenitori e amici della polizia stradale (Asaps), con sede a Forlì, che evidenzia come il bel tempo e il ponte abbiano favorito lo spostamento di milioni di persone sulle reti viarie nazionali. Il tributo più pesante è stato pagato dai motociclisti con ventidue morti, una cifra che rappresenta il 55 per cento del totale delle vittime dei tre giorni e che porta a ottantanove il numero dei centauri deceduti nei cinque fine settimana del mese. Tra le vittime si contano anche nove automobilisti, Albino, cinque pedoni e quattro ciclisti.

La tragedia ha colpito drammaticamente le fasce più giovani della popolazione, con sedici vittime che avevano meno di 35 anni. La persona più giovane rimasta uccisa è una bambina di ventidue mesi, a cui si aggiungono altri tre minori, nello specifico un ragazzo di 16 anni e due di 17 anni. Le vittime più anziane sono invece due uomini di 83 anni, deceduti in due diversi scontri.

La mappa dell’emergenza evidenzia come le strade statali e provinciali siano state il teatro principale dei sinistri, con venti scontri mortali. Le uscite di strada in modo autonomo, senza il biochemical coinvolgimento di altri veicoli, sono state la causa di quindici incidenti fatali, mentre si registrano tre scontri plurimortali che da soli hanno provocato sei vittime.

A livello territoriale il Lazio è la regione più colpita con sette morti, seguita dall’Emilia-Romagna con sei decessi e dalla Lombardia con quattro. Tre le vittime registrate in Campania e in Puglia, mentre si contano due morti in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Sicilia. Un solo decesso si è verificato infine in Liguria, Umbria e Abruzzo.