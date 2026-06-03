Tutti pazzi per Hyrox, il nuovo fenomeno globale dell’allenamento funzionale

L’Hyrox, la nuova disciplina di tendenza che sta spopolando nelle palestre, sui social network e tra gli appassionati di fitness di tutto il mondo. Questo nuovo sport ibrido, nato in Germania nel 2017, combina l’allenamento cardio con il sollevamento pesi ad alta intensità, offrendo una formula accessibile ma estremamente impegnativa.

La competizione si basa su un format standardizzato a livello globale, identico in ogni città in cui si svolge, da Parigi fino a Dubai. La gara prevede un percorso preciso che alterna otto chilometri di corsa a otto diverse stazioni di allenamento funzionale. Nello specifico, i partecipanti devono correre un chilometro prima di affrontare ciascun esercizio, ripetendo lo schema per otto volte consecutive. Le stazioni includono prove specifiche come lo SkiErg per mille metri, la spinta e il tiro di un carrello zavorrato, ottanta metri di balzi con piegamenti, mille metri al vogatore, duecento metri di trasporto con sacchi di sabbia, cento metri di affondi con carico e una serie finale di wall balls che varia dalle 75 alle 100 ripetizioni in base alla categoria di appartenenza.

Lo sforzo complessivo richiede mediamente tra i 60 e i 90 minuti di attività intensa. A differenza di altre discipline simili, i carichi e le distanze variano solo in base alla categoria scelta, mantenendo gli esercizi sempre identici. Questo permette a chiunque di monitorare i propri progressi e confrontare i risultati ufficiali all’interno di una classifica mondiale, con la possibilità di qualificarsi per i campionati del mondo. Le iscrizioni prevedono diverse formule, tra cui la prova individuale per amatori o professionisti, la sfida in coppia e la staffetta a quattro elementi, dove ogni componente della squadra esegue due frazioni di gara.

Per capire nel dettaglio cos’è Hyrox e come affrontarlo, gli esperti consigliano una preparazione mirata e polivalente. La corsa rappresenta l’elemento cardine della competizione e richiede una solida capacità di resistenza per gestire l’accumulo di fatica muscolare durante l’alternanza dei blocchi di lavoro. Accanto all’attività cardio, i piani di allenamento devono includere il potenziamento della forza funzionale attraverso esercizi multiarticolari come squat e stacchi da terra, circuiti ad alta intensità per abituare il corpo ai ritmi di gara e un focus specifico sulla stabilità del tronco. Un’attenzione particolare va infine dedicata al recupero attivo, alla nutrizione e al riposo, fondamentali per sostenere uno sforzo fisico così elevato e prevenire gli infortuni.