Chanel Totti vince Pechino Express 2026: “Fiero di te”, il messaggio di papà Francesco

Colpo di scena nella finale di Pechino Express 2026: a conquistare la vittoria sono stati Chanel Totti e Filippo Laurino, la coppia dei ‘Raccomandati’, che ha superato nell’ultima sfida le favorite DJ, formate da Jo Squillo e Michelle Masullo.

La finalissima del reality, andata in onda su Sky e NOW, ha chiuso un viaggio lungo oltre 5mila chilometri tra Bali, Cina e Giappone, tra prove estreme, imprevisti e continui ribaltamenti.

Nel corso dell’ultima tappa le coppie si sono sfidate tra prove di sumo, lanci nel vuoto, enigmi e gare di precisione nel cuore del Giappone, fino al traguardo finale nel tempio di Ninna Ji a Kyoto.

Decisivo il finale di gara, con le DJ che hanno accusato stanchezza proprio negli ultimi minuti, mentre Chanel Totti e Filippo Laurino sono riusciti a completare la corsa in testa.

La vittoria della figlia dell’ex capitano della Roma ha rapidamente acceso i social, dove è arrivato anche il commento di Francesco Totti, che ha scritto semplicemente: “Fiero di te”.

Per Chanel Totti si tratta del primo grande successo televisivo da protagonista, arrivato al termine di un’edizione particolarmente seguita del programma.