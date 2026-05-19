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Loris Karius e la piccola Aria insieme: le foto conquistano i social

Il portiere ha celebrato la promozione in Bundesliga insieme alla primogenita nata dal matrimonio con Diletta Leotta

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REDAZIONE
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Karius
crediti: IG | @loriskarius
Meno di 1 ' di lettura

Per la festa promozione dello Schalke 04, Loris Karius in campo con la figlia Aria ha regalato ai tifosi uno dei momenti più teneri dell’ultima giornata di campionato.

Il portiere tedesco ha scelto di entrare sul terreno di gioco mano nella mano con la sua primogenita durante la tradizionale sfilata che precede le partite decisive della stagione. Le immagini del calciatore insieme alla bambina hanno rapidamente fatto il giro dei social.

Karius, che negli ultimi giorni è diventato papà per la seconda volta insieme a Diletta Leotta con la nascita del piccolo Leonardo, ha voluto condividere con la famiglia anche la celebrazione per il ritorno dello Schalke in Bundesliga.

Per l’occasione la piccola Aria è apparsa con un look coordinato a quello del padre, trasformandosi per una sera in una vera mini calciatrice.

Le foto pubblicate dal portiere hanno ricevuto migliaia di commenti e reazioni. Anche Diletta Leotta ha ricondiviso gli scatti sui social, definendo padre e figlia “My loves”.

La vittoria contro l’Eintracht Braunschweig ha permesso allo Schalke di chiudere la stagione con la festa davanti ai propri tifosi e alzare il trofeo conquistato dopo la promozione.

© Riproduzione riservata

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