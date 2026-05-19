PlayStation Plus, Sony aumenta i prezzi

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment ha ufficializzato un imminente aumento dei prezzi per i tagli mensili e trimestrali del servizio PlayStation Plus, una mossa giustificata dal colosso di Tokyo con la necessità di fare fronte alle attuali e mutevoli condizioni macroeconomiche. I nuovi listini entreranno in vigore a partire dal prossimo 20 maggio e colpiranno una selezione di regioni globali, modificando l’esborso richiesto per l’accesso alle funzionalità multigiocatore online e alla libreria di titoli digitali della piattaforma.

Nel dettaglio, la rimodulazione tariffaria per il mercato europeo prevede un incremento di un euro sul pacchetto mensile, che passerà dagli attuali 8,99 euro a 9,99 euro. Per quanto riguarda invece la sottoscrizione trimestrale, il costo subirà un rincaro di tre euro, salendo da 24,99 euro a 27,99 euro. L’adeguamento riflette una tendenza ormai consolidata nel settore dell’intrattenimento digitale, dove i principali player continuano a rivedere al rialzo i costi dei servizi premium a cadenza periodica.

La manovra finanziaria non colpirà indistintamente tutta la base utenti. La casa di PlayStation ha infatti confermato che l’aumento sarà applicato esclusivamente ai nuovi clienti, esentando coloro che possiedono già un abbonamento attivo. La salvaguardia delle vecchie tariffe resterà tuttavia valida solo a patto che l’iscrizione corrente non subisca modifiche di livello o non venga lasciata scadere, dinamica che farebbe scattare automaticamente il nuovo tariffario al momento del rinnovo. Unica eccezione a questa politica di tutela si registrerà nei mercati di Turchia e India, dove i rincari colpiranno anche i profili preesistenti.

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