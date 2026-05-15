Infrastrutture urbane e servizi di prossimità, le nuove sinergie tra sanità pubblica, prevenzione e cultura sportiva

(Adnkronos) – Dal 15 al 17 maggio 2026, la periferia orientale della capitale diventa lo scenario di una sperimentazione che unisce il Municipio Roma VI delle Torri, le strutture sanitarie locali e l’associazionismo. L’iniziativa si focalizza sull’accessibilità della prevenzione medica e sulla promozione della cultura del movimento come fattore di inclusione. Attrappo una rete che include la ASL Roma 2, il Policlinico e l’Università di Tor Vergata e l’Ospedale Bambino Gesù, il progetto si propone di estendere l’offerta di screening oncologici, consulenze sulle vaccinazioni e interventi di educazione alla sicurezza alimentare direttamente nei luoghi ad alta frequentazione quotidiana, integrando un vero e proprio villaggio sanitario presidiato dai corpi di assistenza e dalla protezione civile locale.

Oltre all’erogazione di prestazioni sanitarie tradizionali, il dibattito scientifico e divulgativo affronta in modo sistematico l’impatto delle nuove tecnologie sulle abitudini di vita. Una sezione specifica del programma analizza il rapporto tra lo sport e l’evoluzione digitale, esaminando come i modelli computazionali, l’uso dei dati e i nuovi linguaggi virtuali stiano modificando le modalità di allenamento, la gestione delle performance e la narrazione delle discipline. Questo approccio tecnologico si estende all’analisi sociologica dei rischi connessi all’infanzia e all’adolescenza, focalizzandosi sull’uso consapevole dei dispositivi digitali e sull’importanza di bilanciare la virtualizzazione quotidiana con l’attività motoria e lo sport paralimpico, intesi come leve per la coesione e la longevità della comunità.

Il progetto evidenzia la necessità di trasformare i grandi nodi di consumo in piazze di incontro e di servizio pubblico, superando la logica della singola transazione commerciale a favore di una relazione di valore con il territorio. Questa visione è confermata dalla dirigenza della struttura ospitante, che sottolinea l’evoluzione del ruolo sociale dei centri urbani. Antonino D’Agostino, Direttore del Centro Commerciale RomaEst, ha precisato che “un centro commerciale oggi ha il dovere di restituire qualcosa al territorio in cui si trova. Per noi significa fare rete con istituzioni e realtà locali e creare occasioni come ‘Sei Delle Torri’, dove il piacere di stare insieme si unisce a un impegno sociale concreto”.

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