Pikachu a Ishikawa: il primo aeroporto dedicato ai Pokémon

(Adnkronos) – Il Giappone conferma la centralità della cultura pop nelle proprie strategie di ripresa attraverso la trasformazione radicale dello scalo di Noto Satoyama, situato nella prefettura di Ishikawa. A partire dal prossimo 7 luglio, l’aeroporto diventerà la prima struttura aeroportuale al mondo interamente tematizzata con i celebri mostri tascabili di Nintendo. L’iniziativa, che coincide con le celebrazioni per il trentesimo anniversario del franchise, non rappresenta esclusivamente un’operazione commerciale, ma si inserisce in un più ampio piano di ricostruzione umanitaria. La penisola di Noto, epicentro di un devastante terremoto nel 2024, punta infatti sul richiamo internazionale di Pikachu per accelerare la rivitalizzazione economica di un territorio profondamente segnato dalla catastrofe.

L’intervento estetico coinvolge l’intero perimetro dell’aerostazione, ridefinendo l’esperienza del viaggiatore sin dal momento dello sbarco. All’interno del terminal è prevista l’installazione di un pallone aerostatico gigante raffigurante Pikachu, affiancato da una replica di un velivolo e da decorazioni che includono 111 diverse specie di Pokémon di tipo volante. Anche le infrastrutture funzionali, dalle colonne d’ingresso fino ai gate di imbarco, sono state integrate nel progetto per generare un senso di immersione totale nel brand. Secondo le autorità locali, l’obiettivo è trasformare un luogo di semplice transito in una destinazione turistica autonoma, capace di generare entusiasmo immediato nei passeggeri.

L’offerta dello scalo si completa con servizi esclusivi orientati al collezionismo e alla ristorazione tematica. All’interno della struttura saranno commercializzati prodotti originali non reperibili in altri mercati, come abbigliamento e accessori da viaggio personalizzati. La tematizzazione raggiunge anche l’area food, dove il menu è stato adattato con proposte gastronomiche specifiche, tra cui pancake e bevande serviti su set da tavola esclusive.

—

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)