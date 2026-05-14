Governance dell’intelligenza artificiale e resilienza nazionale, le nuove direttrici dello sviluppo digitale

(Adnkronos) – Durante la quinta edizione dello Young Innovators Business Forum, svoltasi al Circolo Filologico Milanese sotto l’egida dell’ANGI– Associazione Nazionale Giovani Innovatori., è emersa con forza la necessità di proteggere le infrastrutture critiche nazionali attraverso una collaborazione strutturata tra settore pubblico e privato. Il dibattito ha evidenziato come l’adozione dell’Intelligenza Artificiale non sia solo una sfida tecnica, ma un cambio di paradigma che richiede garanzie etiche e una governance chiara.

L’evento ha riunito istituzioni, aziende, manager ed esperti del settore in un confronto dedicato ai temi della cybersicurezza, della cyberdefence, dell’Intelligenza Artificiale e della sicurezza digitale nazionale. Ad aprire i lavori il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Presenti inoltre numerosi rappresentanti delle istituzioni europee, nazionali e locali, tra cui l’europarlamentare Sandro Gozi, il responsabile relazioni istituzionali del Parlamento europeo in Italia Fabrizio Spada, il senior expert del Joint Research Centre della Commissione europea Matteo Fornara, l’assessore al Bilancio e Patrimonio immobiliare del Comune di Milano Emmanuel Conte, il presidente della Commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia di Lombardia Emanuele Monti e il presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda.

Gabriele Ferrieri, presidente dell’ANGI, ha dichiarato: “Con lo Young Innovators Business Forum vogliamo ribadire il ruolo centrale dei giovani e dell’innovazione come motori del rilancio del sistema Italia”.

Il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha sottolineato la correlazione tra progresso tecnologico e ambiente: “La transizione digitale è una leva fondamentale anche per quella ecologica, ma l’Intelligenza Artificiale impone sfide importanti legate ai consumi energetici e alla gestione delle risorse”. In questo scenario, il ruolo delle nuove generazioni diventa centrale per definire le politiche del Paese, come ribadito dal ministro Andrea Abodi: “I temi portati dai giovani innovatori rappresentano un contributo concreto anche per le politiche del Paese”.

La sicurezza informatica è stata identificata non più come un mero costo tecnologico, ma come un asset organizzativo fondamentale. Gli esperti hanno analizzato la transizione verso sistemi “antifragili”, capaci cioè di migliorare in risposta agli shock esterni grazie all’uso predittivo dell’AI. Alessandra Maggini, Sales Director di LibraCyber, ha puntualizzato che “tecnologia e cyber awareness devono lavorare insieme: la tecnologia protegge e monitora, mentre la formazione aiuta le persone a riconoscere i rischi”.

Parallelamente, il tema della sovranità digitale è stato legato al controllo delle infrastrutture cloud interoperabili e alla resilienza dei dati strategici. Sul fronte industriale, la digitalizzazione delle PMI è stata indicata come un acceleratore necessario per la competitività, a patto di integrare modelli di accountability e fiducia nei sistemi autonomi. L’evento, patrocinato dalle principali istituzioni europee e dall’AgID, ha confermato che la vera sfida della trasformazione digitale risiede nell’equilibrio tra strumenti tecnologici avanzati e una solida cultura della sicurezza.

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