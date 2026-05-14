A Palazzo Gromo Losa l’ottava edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di A2A Video News 14 Maggio 2026 11:56 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Hiv: infettivologa Castagna (San Raffaele), “Con cabotegravir obiettivo è ridurre infezioni” Video News Hiv: Antinori (Spallanzani), “Long acting per persone non aderenti a cura o prevenzione” Video News Hiv: Gori (Sacco), “PrEP long acting rivoluzionaria, favorisce aderenza a terapia” Video News Hiv: Zocchetti (ViiV Healthcare), “Due studi confermano efficacia di cabotegravir” Video News Luraschi (Ordine Ingegneri Milano), “Ia non ha coscienza, va gestita da etica umana” Video News Aids: Palermo (ViiV Healthcare), “PrEP long acting risponde a bisogni di chi fatica ad aderire’ Video News Pili (Fnm), “il mondo del lavoro chiede evoluzione competenze” Video News Salus tv n° 19 del 13 maggio 2026 Video News Assocarni lancia da TuttoFood il progetto europeo per promuovere le virtù della filiera Video News Sport: Procida, ‘Lo sport insegna a superare limiti e difficoltà’ Video News Sport: Marigliano, ‘Lo sport forma i giovani e costruisce il futuro’ Video News Sport: Matteoni (Decathlon), “Il nuovo store alla stazione sarà punto di riferimento per chi vive e Carica altri Firenze nubi sparse enter location 18.8 ° C 19.9 ° 17.3 ° 41 % 7.2kmh 40 % Gio 20 ° Ven 15 ° Sab 19 ° Dom 19 ° Lun 19 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Tumori: report Favo, ‘diritti di 4 mln di italiani a rischio per ritardi burocrazia’ Lavoro Lavoro: Birra Peroni-Cigierre, insieme per sviluppare talenti del futuro Tecnologia Da Topolino a Fellini: Rimini diventa la capitale della cultura pop Primo Piano Hantavirus, cresce l’attenzione anche in Toscana: i centri analisi si preparano ai test dedicati Euro Zoom Se anche l’America diventa un rischio: il piano D7 per un’alleanza di democrazie SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Hiv: infettivologa Castagna (San Raffaele), “Con cabotegravir obiettivo è ridurre infezioni” Video News Hiv: Antinori (Spallanzani), “Long acting per persone non aderenti a cura o prevenzione” Video News Hiv: Gori (Sacco), “PrEP long acting rivoluzionaria, favorisce aderenza a terapia” Video news Video News Hiv: infettivologa Castagna (San Raffaele), “Con cabotegravir obiettivo è ridurre infezioni” Video News Hiv: Antinori (Spallanzani), “Long acting per persone non aderenti a cura o prevenzione” Video News Hiv: Gori (Sacco), “PrEP long acting rivoluzionaria, favorisce aderenza a terapia”