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MotoGP, l’Aprilia detta legge al Montmeló: Bezzecchi sfida Martín

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – L’Italia continua a dettar legge nel Motomondiale. Dopo anni di dominio Ducati in MotoGP, quest’anno il ruolo di battistrada se lo è preso l’Aprilia. La due ruote di Noale si è imposta, finora, in quattro delle cinque prove iridate e, complice anche l’assenza del campione del mondo Marc Márquez, potrebbe dominare anche al Montmeló dove, nel weekend, è in programma il Gran Premio di Catalogna. Gli esperti Sisal prevedono un testa a testa tra Marco Bezzecchi e Jorge Martín, primo e secondo nella classifica mondiale, divisi da appena un punto: Martinator, a 3,00, è favorito nella Sprint rispetto a Bez, in quota a 3,50, ma la domenica i ruoli si invertono perché l’italiano, a 3,00, è l’uomo da battere con il pilota di Madrid costretto a inseguire, si gioca a 4,00. Lo spagnolo è il re del sabato nella storia della MotoGP come dimostrano le sue 18 vittorie nella gara corta: Bezzecchi, al contrario, è fermo a quota 4 e, in questa stagione, è riuscito a concludere la Sprint solo in due occasioni. Piccola curiosità: nessuno dei due piloti Aprilia ha mai vinto al Montmeló, in nessuna categoria. 

Detto dell’assenza di Marc Márquez, il pilota Ducati spera di rientrare al Mugello, il ruolo di terzo incomodo dovrebbe essere del compagno di scuderia Pecco Bagnaia, apparso nuovamente in forma a Le Mans nonostante il terzo ritiro stagionale. Il trionfo del due volte campione del mondo è in quota a 6,00 per il sabato mentre si scende a 4,50 per la gara lunga. 

Álex Márquez, Ducati Team Gresini, offerto a 5,00, e Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, a 7,50, provano a inserirsi mentre Pedro Acosta, KTM, la cui vittoria pagherebbe 12 volte la posta, sogna di regalare il primo successo stagionale al team austriaco. 

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