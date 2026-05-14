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Sport: Matteoni (Decathlon), “Il nuovo store alla stazione sarà punto di riferimento per chi vive e attraversa Napoli”

Sport nazionale
REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – “Quest’anno è molto particolare e siamo felici di aprire proprio all’interno della stazione di Napoli mentre la città è Capitale europea dello Sport”. Lo ha dichiarato Fulvio Matteoni, responsabile Relazioni esterne di Decathlon, a margine dell’incontro promosso alla Galleria Garibaldi di Napoli. Matteoni ha sottolineato come il nuovo store voglia diventare un punto di accoglienza e riferimento per cittadini, pendolari, studenti e turisti in un anno strategico per lo sport napoletano. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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