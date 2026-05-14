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Innovazione, Pili (Fnm): “Motivare giovani a evoluzione competenze”

Lavoro
REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Il nostro compito come aziende è andare a motivare questi giovani e far loro capire che il mondo del lavoro sta cambiando e che alcuni lavori richiederanno un’evoluzione di competenze. La vera sfida è integrare queste competenze in un ambito più globale”. Ad affermarlo Francesca Pili, consigliere delegato del gruppo Ferrovie Nord Milano (Fnm Spa), a margine degli ‘Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune’. L’incontro, organizzato all’Acquario Civico meneghino dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, si propone come un dialogo qualificato e aperto a professionisti, istituzioni e mondo produttivo, per riflettere insieme sulle traiettorie di sviluppo e di innovazione di fronte alle grandi sfide globali.  

“Questi due giorni devono essere fonte di ispirazione”, ha sottolineato Pili. “Abbiamo portato il contributo di Fnm, quello che stiamo facendo in ambito infrastrutture, ma soprattutto abbiamo voluto dare una visione anche sulla guida autonoma, perché dobbiamo essere in grado di ispirare i giovani: quello che oggi mi ha colpito di più è stato vedere tanti giovani tra il pubblico, oltre a tutte le professionalità e agli ingegneri più senior”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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